Among Us ra mắt phiên bản 3D không cần kính VR

Theo TechSpot, nhà phát triển Innersloth vừa công bố Among Us 3D, phiên bản mới của tựa game nổi tiếng, mang đến trải nghiệm góc nhìn thứ nhất thay vì dạng từ trên xuống như bản gốc. Không giống với Among Us VR ra mắt năm 2022, phiên bản này sẽ không yêu cầu kính thực tế ảo (VR) mà cho phép người chơi điều khiển nhân vật bằng bàn phím và chuột. Bên cạnh sự thay đổi về góc nhìn, trò chơi sẽ đi kèm với nhiều nội dung mới như nhiệm vụ, vật phẩm trang trí, sự kiện giới hạn trong game và một chế độ chơi hoàn toàn mới.

Ảnh: Chụp màn hình

Một thay đổi quan trọng khác là sự xuất hiện của hệ thống tiền tệ Stardust, được sử dụng để mua các vật phẩm trang trí. Tuy nhiên, Innersloth khẳng định loại tiền tệ này không ảnh hưởng đến các chế độ chơi hay tính năng chính của game. Mặc dù mang đến nhiều cải tiến, Among Us 3D sẽ không có tính năng chơi chéo với bản Among Us truyền thống. Hai phiên bản này sẽ hoàn toàn tách biệt, nhưng Among Us 3D lại hỗ trợ chơi chung với Among Us VR, đồng thời phiên bản VR cũng sẽ được đổi tên để thể hiện sự tương thích này. Điều này cho phép người chơi trên Steam PC tham gia cùng game thủ sử dụng thiết bị VR như Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR 2 và PICO.

Bản demo giới hạn của Among Us 3D sẽ có mặt trên PC trong sự kiện Steam Next Fest từ ngày 24.2 đến 3.3. Bản thử nghiệm này chỉ dành cho người chơi từ 16 tuổi trở lên và sẽ không có đầy đủ nội dung như phiên bản chính thức.

Tại Việt Nam, Among Us đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng kể từ năm 2020. Trò chơi thu hút sự quan tâm của nhiều game thủ và người nổi tiếng, bao gồm cả các streamer hàng đầu như Độ Mixi, ViruSs hay ca sĩ Khởi My. Những buổi phát sóng trực tiếp với hàng triệu lượt xem đã góp phần đưa trò chơi lan rộng trong cộng đồng game thủ Việt Nam. Sự phổ biến của Among Us có thể được lý giải bởi đồ họa đơn giản, dung lượng nhẹ giúp dễ tiếp cận, cùng với lối chơi yêu cầu tư duy chiến thuật và khả năng suy luận, tạo nên những trận đấu trí hấp dẫn. Ngoài ra, việc tích hợp dễ dàng với các nền tảng voice chat như Discord giúp người chơi tương tác hiệu quả hơn, nâng cao trải nghiệm khi tham gia game.

Dù đạt được thành công lớn, Among Us vẫn gặp một số hạn chế tại Việt Nam như chưa hỗ trợ tiếng Việt và đôi khi gặp vấn đề về máy chủ quá tải. Tuy nhiên, những yếu tố này không làm giảm đi sức hút của trò chơi trong cộng đồng game thủ, đặc biệt khi phiên bản 3D sắp tới hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho người chơi.