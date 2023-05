Amway Việt Nam - 15 năm một hành trình tự hào với những mốc son đáng nhớ

Amway cũng cam kết góp sức vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Đó là hơn 30 chương trình phụng sự cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc. Tiêu biểu như chiến dịch Amway One By One, chiến dịch toàn cầu Nutrilite Power of 5. Trong đó, từ năm 2008 - 2018, thông qua chiến dịch Amway One By One, Amway Việt Nam đã dành hơn 1 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hơn 12.000 người. Tiếp đó, khởi động tại Việt Nam từ năm 2015, chiến dịch Nutrilite Power of 5 hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế đã hỗ trợ hơn 1 triệu hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em, và giúp nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ huynh và giáo viên tại vùng sâu vùng xa, nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Chính vì vậy, Amway Việt Nam đã vinh dự đón nhận hơn 65 bằng khen, giải thưởng từ các cơ quan ban ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức xã hội uy tín.