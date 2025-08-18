Amway Việt Nam: 6 năm vững vàng Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Hành trình bền bỉ kiến tạo môi trường làm việc tích cực, lấy con người làm trọng tâm

Với chủ đề năm 2025 "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ", HR Asia Awards ghi nhận những tổ chức có khả năng thích ứng linh hoạt, quản lý hiệu quả sự đa dạng thế hệ, đồng thời tạo điều kiện để từng cá nhân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều được lắng nghe, phát triển và đóng góp.

Giải thưởng năm nay quy tụ hơn 700 trăm doanh nghiệp tham gia hơn 14.000 nhân viên hoàn thành khảo sát. Amway Việt Nam đã xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá khắt khe của HR Asia Awards 2025, bao gồm Khảo sát môi trường làm việc nội bộ với gần 70 câu hỏi theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) và phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng cố vấn. Kết quả nổi bật với các điểm số trên thang điểm 5: 4.45 điểm CORE (nền tảng văn hóa và chiến lược), 4.61 điểm SELF (trải nghiệm nhân viên), và 4.69 điểm GROUP (gắn kết đội nhóm). Những con số này là minh chứng rõ nét cho cam kết bền bỉ của Amway trong việc kiến tạo môi trường làm việc tích cực, truyền cảm hứng và lấy con người làm trọng tâm.

Tại Amway, chúng tôi truyền cảm hứng để mọi người sống trọn tiềm năng của mình, trở thành một phần của đại gia đình toàn cầu và được trao quyền để tỏa sáng. Văn hóa ấy của tổ chức được dẫn dắt bởi Nguyên tắc Cơ bản và Hành vi thể hiện Giá trị cốt lõi, được tích hợp sâu vào các quy trình trọng yếu như đánh giá hiệu suất, phát triển năng lực lãnh đạo, ghi nhận và tưởng thưởng. Song song đó, Amway cũng tập trung đầu tư và triển khai các chương trình phát triển con người toàn diện với nhiều sáng kiến nổi bật như: Cổng thông tin học tập đa nền tảng mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, Lễ hội Học tập (Learning Festival) lan tỏa tinh thần học hỏi liên tục, và các chương trình đào tạo Lãnh đạo Tiềm năng & Tài năng khu vực APAC nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh cho tương lai.

Với 65% lực lượng lao động là nữ và 80% nữ giới giữ vai trò lãnh đạo cấp cao, cùng đội ngũ nhân viên trải rộng trên các thế hệ Gen X, Y, Z, Amway Việt Nam đã và đang thể hiện rõ cam kết trong việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và lấy con người làm trung tâm.

Đảm bảo mọi nhân viên phát triển công bằng và toàn diện

Amway không ngừng triển khai các chính sách và thực hành thiết thực nhằm đảm bảo sự phát triển công bằng và toàn diện cho từng nhân viên. Thông qua các kênh giao tiếp minh bạch như chương trình "Ask Me Anything", các buổi đối thoại mở và hệ thống khảo sát định kỳ, mọi ý kiến đều được lắng nghe và phản hồi nghiêm túc.

Đặc biệt, chương trình đánh giá hiệu suất và phát triển năng lực cá nhân hàng quý không chỉ là công cụ quản trị nhân sự, mà còn là không gian trao đổi cởi mở giữa cấp quản lý và nhân viên. Tại đây, mỗi cá nhân đều được hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển riêng, gắn với những mục tiêu rõ ràng, cụ thể và thực tế.

Tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thành viên chính là yếu tố làm nên điểm số GROUP 4.69/5 ấn tượng trong khảo sát HR Asia Awards 2025 phản ánh môi trường làm việc nơi tinh thần cộng tác, kết nối và sẻ chia luôn được đề cao tại Amway Việt Nam.

Trong những năm qua, Amway không ngừng đầu tư vào các hoạt động xây dựng văn hóa nội bộ, tiêu biểu là các chuyến du lịch gắn kết toàn công ty tại nước ngoài, mang lại trải nghiệm đáng nhớ, tạo nền tảng cho sự phối hợp hiệu quả trong công việc.

Bên cạnh đó, chương trình "Better, Healthier You" cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nội bộ thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần như: bóng đá, gym, yoga, chạy bộ, các buổi Health Talk và trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng Amway. Theo khảo sát Văn hóa nội bộ tháng 4.2025, chỉ số Gắn kết doanh nghiệp tại Amway đạt mức 94% và luôn duy trì trên 90% từ năm 2020 đến nay. Mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc cởi mở, an toàn, cũng như cơ hội phát triển, thăng tiến đều vượt 90%. Đặc biệt, 94% nhân viên tin tưởng rằng Amway là môi trường đặt tính tuân thủ và chính trực lên hàng đầu.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng môi trường làm việc lý tưởng không chỉ là nơi nuôi dưỡng tài năng, mà còn là nơi con người được kết nối, được truyền cảm hứng và được là chính mình. Giải thưởng này là sự ghi nhận đáng quý cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ và cũng là lời nhắc nhở để chúng tôi tiếp tục kiên định với hành trình xây dựng một nơi làm việc gắn kết, công bằng và phát triển bền vững cho mọi thế hệ nhân viên".

Không chỉ là nơi làm việc, Amway Việt Nam là nơi mỗi cá nhân được phát triển cùng tập thể, được lắng nghe, ghi nhận và đồng hành trên hành trình tạo nên những giá trị tích cực. Giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là động lực để Amway tiếp tục vun đắp một môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và tràn đầy cơ hội cho mọi thế hệ nhân viên.