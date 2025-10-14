Amway Việt Nam vào top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 được tổ chức tại Singapore từ ngày 15 - 17.8, với chủ đề "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình". Đây là một diễn đàn thường niên và là cầu nối chiến lược giữa các doanh nghiệp trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đồng thời đẩy mạnh kết nối kinh tế nội khối trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Đại diện Amway Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN ẢNH: AMWAY VIỆT NAM

Diễn đàn là kênh kết nối, trao đổi thông tin, kiến tạo cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp. Từ đó, giúp đưa ra những chiến lược, chính sách phát triển thích ứng với tình hình mới và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường khu vực, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại, đầu tư.

Minh chứng cho sự thành công và uy tín của Amway Việt Nam

Một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn là lễ Công bố ASEAN Award 2025, với mục đích tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu của ASEAN cũng như vinh danh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Giải thưởng Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN là một trong những hạng mục danh giá nhất của Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 lần thứ 6. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Amway Việt Nam đã được ban tổ chức công nhận vì những thành tựu ấn tượng trong năm qua. Sự tăng trưởng ổn định cùng tiềm lực nội tại mạnh mẽ và đội ngũ hơn 200.000 nhà phân phối đã giúp Amway xây dựng một mô hình kinh doanh hiệu quả, không ngừng mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sự tin tưởng của khách hàng được thể hiện rõ qua việc Amway Việt Nam tự hào nằm trong Top 10 thị trường có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2023, minh chứng cho sự thành công và uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Trong những năm qua, Amway đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng về sức khỏe, truyền cảm hứng, thúc đẩy người tiêu dùng xây dựng những thói quen tốt và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên. Tại Việt Nam, các cộng đồng người tiêu dùng của Amway thu hút sự tham gia của đông đảo nhà phân phối và khách hàng như: Cộng đồng Home Party, Cộng đồng Home Beauty, Cộng đồng làm đẹp Passionista, Cộng đồng BodyKey. Amway đã kết nối thành công các cộng đồng từ mạng xã hội ra thế giới thực, tạo dựng mối quan hệ gắn kết để cùng chia sẻ những trải nghiệm mang đến cuộc sống chất lượng hơn.