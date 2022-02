Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes làm MC lễ trao giải Oscar 2022

Các diễn viên đang hoàn thiện chi tiết kịch bản và một thông báo chính thức sẽ được công bố vào ngày 15.2 (giờ Mỹ) trên kênh ABC, nơi phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar vào ngày 27.3.

Những danh hiệu cao quý nhất của ngành công nghiệp điện ảnh được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) trao tặng đã không có MC kể từ năm 2018. Amy Schumer từng đoạt giải Emmy vào năm 2015 cho chương trình tạp kỹ Inside Amy Schumer. Regina Hall được biết đến qua các bộ phim Girls Trip, Little. Wanda Sykes tham gia The Upshaws và đóng một vai trong Black-ish.

Giải Oscar được công bố, trao giải bởi những người nổi tiếng nhưng không có người dẫn chương trình vào các năm 2019, 2020 và 2021. Tỷ lệ người xem lễ trao giải giảm nhiều trong những năm gần đây, xuống mức thấp nhất là 10,4 triệu lượt xem ở Mỹ vào năm 2021.

Lễ trao giải Oscar năm 2021 được thu gọn lại vì đại dịch Covid-19, được trao tại nhà ga Union và nhà hát Dolby ở trung tâm thành phố Los Angeles trước sự chứng kiến ​​của một số ít khán giả, nghệ sĩ được đề cử cùng khách mời. Năm nay, các nhà tổ chức cho biết lễ trao giải sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby.

The Power of the Dog của Netflix dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 hạng mục, tiếp theo là phim sử thi khoa học viễn tưởng Dune với 10 đề cử.

Người dùng Twitter có thể bình chọn hạng mục Phim năm 2021 được yêu thích nhất

Tác phẩm chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải Oscar. Và như thế liệu Spider-Man: No Way Home có trở lại giải Oscar sau khi bị loại khỏi cuộc đua Phim hay nhất? Một hạng mục mới do người hâm mộ bình chọn tại lễ trao giải Oscar 2022 có thể giúp mở đường cho bom tấn do Tom Holland thủ vai chính đi đến thành công, đại diện Twitter và AMPAS tuyên bố.

Bắt đầu từ ngày 14.2, người dùng Twitter có thể bình chọn cho bộ phim yêu thích của họ trong năm 2021 bằng cách tweet tiêu đề cùng với #OscarsFanFavorite và #Sweepstakes. Các phiếu bầu sẽ được tính cho bất kỳ bộ phim nào, ngay cả khi phim không nhận được một đề cử Oscar nào. Người dùng Twitter có thể bình chọn tối đa 20 lần mỗi ngày. Bộ phim chiến thắng sau đó sẽ được công bố trong buổi phát sóng lễ trao giải Oscar. Các phiếu bầu cũng có thể được gửi tại trang web của AMPAS.





Thời gian bình chọn kéo dài từ ngày 14.2 đến 3.3. Ba người sử dụng Twitter bỏ phiếu sẽ được ban tổ chức chọn tham gia một chuyến đi được trả toàn bộ chi phí đến Los Angeles để dự lễ trao giải Oscar năm sau.

Meryl Johnson, phó chủ tịch tiếp thị kỹ thuật số của AMPAS cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Twitter để giúp gắn bó với những khán giả dùng kỹ thuật số. Lễ trao giải Oscar là cơ hội để mọi người trên khắp thế giới đến với nhau thông qua tình yêu điện ảnh, đồng thời qua những hoạt động này, người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới giờ đây có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào chương trình, tìm kiếm sự gắn kết và trở thành một phần trải nghiệm theo cách mà họ chưa bao giờ có thể làm được trước đây”.

Một cuộc thi Twitter khác sẽ diễn ra từ ngày 24.2 đến 3.3, với người dùng bỏ phiếu trên #OscarsCheerMoment. Đối với hạng mục mới này, người bình chọn sẽ quyết định thời điểm bộ phim yêu thích chiến thắng được giới thiệu trong lễ trao giải Oscar với các dòng tweet của người hâm mộ. Năm người may mắn sẽ nhận được vé xem phim miễn phí cả năm tại rạp mà họ chọn, đăng ký xem phim trực tuyến và các vật phẩm độc quyền từ Cửa hàng Bảo tàng AMPAS.

Vào năm 2019, ban tổ chức giải Oscar đã thử nghiệm hạng mục Phim nổi tiếng nhất, được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho nhiều bộ phim thương mại trong cuộc đua giải thưởng Oscar. Tuy nhiên, hạng mục này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và bị loại bỏ sau sự phản đối từ các nhà phê bình và những người bình chọn Oscar.

Sau khi Spider-Man: No Way Home thu về hơn 1,7 tỉ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới, người hâm mộ Marvel hy vọng rằng kết quả này sẽ giúp bom tấn nhận đề cử Oscar Phim hay nhất. Đáng buồn thay, bộ phim Người Nhện chỉ nhận được một cái gật đầu ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất.