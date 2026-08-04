Ăn bí ngòi thường xuyên, cơ thể nhận được 5 lợi ích bất ngờ

Bổ sung bí ngòi vào chế độ ăn cân bằng cũng giúp cơ thể tăng cường vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa, theo trang sức khỏe Health.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bí ngòi chứa khoảng 95% là nước, giúp bổ sung nước cho đường tiêu hóa, nhờ đó thức ăn di chuyển dễ dàng hơn và giảm nguy cơ táo bón.

Ngoài ra, chất xơ trong bí ngòi giúp tăng khối lượng phân, duy trì nhu động ruột đều đặn và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển.

Một tổng quan hệ thống đăng trên tạp chí Wien Klinische Wochenschrift năm 2023 cho thấy táo bón ảnh hưởng đến khoảng 18,9% người lớn tuổi trên toàn thế giới và chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa tình trạng này.

Bí ngòi là loại rau ít calo, giàu nước, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa

Bí ngòi giàu carotenoid, vitamin và khoáng chất, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và stress oxy hóa.

Đặc biệt, bí ngòi vàng chứa nhiều lutein, zeaxanthin và beta carotene. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Antioxidants (Basel) năm 2023, các hợp chất này có đặc tính chống viêm, chống khối u và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, khoảng 124 g bí ngòi cắt nhỏ cung cấp 22,2 mg vitamin C, tương đương khoảng 25% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Bảo vệ tim mạch

Ít chất béo, ít calo nhưng giàu chất xơ, bí ngòi là lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn tốt cho tim mạch. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp cải thiện cholesterol và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Khoảng 124 g bí ngòi cắt nhỏ cung cấp 1,24 g chất xơ và 324 mg kali. Kali giúp điều hòa huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

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Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Khoảng 124 g bí ngòi chỉ chứa khoảng 21 calo. Hàm lượng nước và chất xơ cao giúp tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng đáng kể lượng calo trong khẩu phần.

Bí ngòi cũng dễ chế biến thành nhiều món như salad, luộc hoặc xào, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng nhưng vẫn muốn đảm bảo dinh dưỡng.

Giúp ổn định đường huyết

Bí ngòi có chỉ số đường huyết thấp, ít carbohydrate và giàu chất xơ. Nhờ đó, loại rau này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn.

Ngoài ra, bí ngòi còn có thể thay thế một phần các thực phẩm giàu tinh bột trong khẩu phần, trở thành lựa chọn phù hợp với những người cần kiểm soát lượng carbohydrate.