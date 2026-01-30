Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nghiên cứu mới: Món cháo giúp cải thiện cholesterol chỉ sau 48 giờ

Thiên Lan
Thiên Lan
30/01/2026 00:08 GMT+7

Cholesterol cao và hội chứng chuyển hóa là những thách thức lớn đối với sức khỏe, là thủ phạm gây ra bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường.

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã phát hiện một biện pháp dinh dưỡng chỉ trong vòng 2 ngày có thể cải thiện lớn đối với mức cholesterol, theo trang tin y khoa học Scitechdaily.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Bonn (Đức), đứng đầu là Giáo sư Marie-Christine Simon, bao gồm những người tham gia ở độ tuổi trung bình gần 60, mắc hội chứng chuyển hóa (bao gồm thừa cân, huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao).

Nghiên cứu mới: Món cháo giúp cải thiện cholesterol chỉ sau 48 giờ - Ảnh 1.

Chế độ ăn yến mạch liều cao trong thời gian ngắn, lặp lại định kỳ, có thể là giải pháp tự nhiên giúp người béo phì ổn định mỡ máu

Ảnh: AI

Nghiên cứu bao gồm 2 thử nghiệm: Ngắn hạn trong 2 ngày và dài hạn trong 6 tuần.

Thử nghiệm ngắn hạn trong 2 ngày: Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: Một nhóm theo chế độ ăn yến mạch liều cao và nhóm đối chứng. Cả hai nhóm đều tiêu thụ ít calo và giàu chất xơ trong 2 ngày.

Trong đó, nhóm thử nghiệm chỉ ăn 300 g yến mạch mỗi ngày, chia làm 3 bữa nấu thành cháo, không nêm muối, đường hoặc chất tạo ngọt. Trái cây (chỉ bao gồm táo, lê và các loại quả mọng) và rau (chỉ bao gồm rau bina và tỏi tây). Nhóm đối chứng cũng thực hiện chế độ giảm calo tương tự nhưng không sử dụng yến mạch.

Kết quả cho thấy, mặc dù hai nhóm đều có cải thiện sức khỏe nhờ giảm calo, nhưng nhóm ăn yến mạch có sự thay đổi vượt trội.

Mức cholesterol xấu giảm 10%; cân nặng giảm trung bình 2 kg; huyết áp giảm nhẹ, theo Scitechdaily.

Thử nghiệm kéo dài 6 tuần: Những người tham gia cũng được chia thành 2 nhóm: Nhóm thử nghiệm thay thế một bữa ăn mỗi ngày bằng 80 g yến mạch nấu cháo - tương ứng với 8 g chất xơ, đồng thời duy trì chế độ ăn uống thông thường. Nhóm đối chứng duy trì chế độ ăn uống thường ngày và không ăn yến mạch.

Kết quả cho thấy nhóm ăn yến mạch vẫn giảm đáng kể mức cholesterol xấu. Tuy nhiên, vì cách ăn này không giảm calo nên hiệu quả không bằng chế độ ăn yến mạch hoàn toàn, giảm calo trong ngắn hạn.

Tại sao yến mạch lại tạo nên "phép màu"?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng ăn lượng lớn yến mạch trong thời gian ngắn (2 ngày) là cách cực kỳ hiệu quả để giảm mỡ máu, giảm cân và cải thiện sức khỏe. Yến mạch thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột, từ đó tạo ra các hợp chất phenolic. Các chất này kết hợp cùng các axit béo có lợi, sẽ trực tiếp đánh tan cholesterol xấu.

Ngoài ra, các lợi khuẩn đường ruột còn giúp loại bỏ axit amin histidine vốn có khả năng thúc đẩy tình trạng kháng insulin, liên quan đến bệnh tiểu đường.

Các tác giả kết luận: Chế độ ăn yến mạch liều cao trong thời gian ngắn, lặp lại định kỳ, có thể là giải pháp tự nhiên hiệu quả nhanh và mạnh mẽ giúp người béo phì ổn định mỡ máu, giảm cân tức thì và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

