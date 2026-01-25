Phát hiện công dụng giảm đường huyết, mỡ máu từ món ăn quen thuộc

Tin vui là một số món ăn quen thuộc lại có thể đồng thời cải thiện hiệu quả cả đường huyết và mỡ máu cao. Các nhà khoa học từ Đại học Khoa học Y tế Quốc tế Saint Camillus (Ý), phối hợp với các chuyên gia từ Đại học Anglia Ruskin và Bệnh viện Queen Elizabeth King's Lynn (Anh), Trường Y Đại học Murcia (Tây Ban Nha), Đại học Bezmialem Vakif (Thổ Nhĩ Kỳ), Trường Y Đại học Kyung Hee và Đại học Yonsei, Seoul (Hàn Quốc), đã tiến hành đánh giá tác dụng của măng tre đối với sức khỏe thông qua các nghiên cứu ở người và trong phòng thí nghiệm.

Kết quả đã phát hiện măng tre nếu được chế biến đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Người bệnh tiểu đường tiêu thụ bánh quy bổ sung măng tre đã giảm đáng kể lượng đường trong máu sau bữa ăn Ảnh: AI

Kết quả nghiên cứu trên người

Sau khi phân tích 4 nghiên cứu trên người với 4.934 người tham gia, đã thu được kết quả sau:

Người bệnh tiểu đường tiêu thụ bánh quy bổ sung măng tre đã giảm đáng kể lượng đường trong máu sau bữa ăn, theo trang tin y khoa News Medical.

Ăn măng giúp cải thiện mức mỡ máu: Giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu, đồng thời cải thiện chức năng ruột.

Kết quả nghiên cứu trong ống nghiệm và phòng thí nghiệm

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy măng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giảm sản sinh các gốc oxy tự do và ức chế các dấu hiệu viêm.

Măng cũng giúp bảo vệ chống lại tổn thương do đường huyết cao.

Các nghiên cứu cũng chứng minh măng có tác dụng giống như prebiotic (thức ăn nuôi lợi khuẩn) thông qua kích thích lợi khuẩn đường ruột.

Kết quả cũng cho thấy măng có giá trị dinh dưỡng cao do hàm lượng protein cao, chất xơ vừa phải, chất béo thấp, chứa các axit amin thiết yếu và khoáng chất như kali và selen.

Cách tiêu thụ măng tốt cho sức khỏe

Tuy nhiên, tiêu thụ măng tiềm ẩn rủi ro vì một số loại măng giải phóng xyanua nếu không được chế biến đúng cách. Về vấn đề này, nghiên cứu đã chứng minh rằng luộc măng trước khi chế biến món ăn có thể giảm thiểu độc tính từ các hợp chất xyanua, theo News Medical.