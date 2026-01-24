Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 sai lầm khiến đường huyết tăng âm thầm dù không ăn ngọt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/01/2026 00:10 GMT+7

Với người bị tiểu đường, không phải chỉ cần tránh kẹo, bánh ngọt là đủ để giữ đường huyết ổn định. Thực tế không đơn giản như vậy. Có những thói quen hằng ngày sẽ làm tăng đường huyết dù không ăn đồ ngọt trực tiếp.

Dù không ăn ngọt nhưng những hành động sau đây vẫn có thể khiến người bị tiền tiểu đường và tiểu đường tăng đường huyết:

4 sai lầm khiến đường huyết tăng âm thầm dù không ăn ngọt - Ảnh 1.

Một số loại bánh dù không ngọt nhưng vẫn khiến đường huyết tăng cao do chứa tinh bột trắng

ẢNH: AI

Ăn món có đường ẩn

Không chỉ đồ ngọt làm tăng đường huyết mà nhiều món không ngọt như bánh mì trắng, mì, các món có tinh bột trắng cũng làm tăng đường huyết. Những món này không đường, không ngọt nhưng hàm lượng tinh bột trắng trong chúng khi vào cơ thể sẽ được phân hủy thành đường glucose và hấp thụ nhanh vào máu. Hệ quả là đẩy đường huyết lên cao đột ngột, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Để ngăn tình trạng này, những người muốn kiểm soát đường huyết hãy hạn chế ăn các món có tinh bột trắng. Thay vào đó, ưu tiên ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, diêm mạch.

Ngồi lâu, ít vận động

Thói quen ngồi liên tục nhiều giờ liền, chẳng hạn khi làm việc văn phòng, chơi game hay xem tivi, làm giảm tiêu thụ đường glucose ở cơ xương. Hệ quả làm khiến mức đường glucose trong máu, đặc biệt là sau bữa ăn, duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Nghiên cứu cho thấy trong suốt hàng giờ ngồi liên tục, việc thỉnh thoảng đứng dậy đi lại hoặc vận động ngắn trong vài phút sẽ giúp giảm đáng kể mức đường huyết. Các chuyên gia khuyến cáo cứ sau mỗi 20-30 phút ngồi, mọi người nên đứng dậy đi lại 2-3 phút. Nếu sợ quên thì hãy đặt thông báo trên điện thoại.

Mất nước

Tình trạng mất nước có thể khiến lượng đường glucose trong máu trở nên cô đặc hơn, đồng thời tăng các loại hoóc môn căng thẳng như vasopressin và cortisol. Những hoóc môn này làm giảm hiệu quả của hoóc môn insulin và góp phần tăng đường huyết tạm thời.

Do đó, để tránh mất nước thì hãy uống nước đều trong ngày. Không nên chờ khát mới uống, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc khi vận động.

Caffeine

Caffeine không chứa đường nhưng có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng các hoóc môn như adrenaline và cortisol, thúc đẩy gan phóng thích đường glucose vào máu. Một số người nhạy cảm với caffeine có thể thấy đường huyết tăng nhẹ sau uống. Những món giàu caffeine là cà phê, trà và một số đồ uống năng lượng.

Nếu người bệnh theo dõi đường huyết và nhận thấy phản ứng đường huyết tăng sau khi uống caffeine thì hãy thử giảm lượng cà phê hoặc chuyển sang trà thảo mộc, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Ăn cơm tối: Thủ phạm làm tăng đường huyết hay chỉ là hiểu lầm?

Ăn cơm tối: Thủ phạm làm tăng đường huyết hay chỉ là hiểu lầm?

Cùng một bữa ăn giàu tinh bột, chẳng hạn cơm trắng, ăn vào bữa tối có thể khiến đường huyết tăng cao hơn so với bữa sáng. Nguyên nhân do độ nhạy insulin vào buổi sáng thường sẽ tốt hơn, sau đó giảm dần về chiều tối.

Khám phá thêm chủ đề

Đường huyết tiền tiểu đường tiểu đường gạo lứt Yến mạch ăn ngọt
