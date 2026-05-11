Ăn bưởi ngon mát, ít calo nhưng ai cần lưu ý?

Buổi chứa nhiều nước, chất xơ, ít calo nên giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Người có dạ dày yếu, tiêu hóa kém hoặc dễ lạnh bụng nên ăn lượng vừa phải

Nên ăn buổi tươi, hạn chế thêm quá nhiều nước cốt dừa hay đường để tránh tăng calo

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết bưởi là một loại quả giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích sức khỏe. Vỏ bưởi chủ yếu chứa flavonoid, axit ascorbic và carotenoid. Đây là những hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế những triệu chứng như chống oxy hóa, chống viêm và chống xơ vữa. Ngoài ra, chiết xuất ethanolic trong nước của vỏ bưởi sẽ giúp cải thiện sức khỏe con người.

Múi bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, kali, chất xơ,… Theo báo cáo nghiên cứu, các chuyên gia y tế đã chỉ ra, quả bưởi chứa đến hơn 15 loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe và chứa rất ít calo giúp hạn chế việc tăng cân khi ăn.

Theo đông y, vỏ quả vị đắng cay, tính bình; tác dụng trừ phong hóa đờm, tiêu tích, tiêu phù, hòa huyết giảm đau...

Múi bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, kali, chất xơ... ẢNH: L.CẦM TẠO TỪ G.M





Những nhóm người không nên ăn bưởi

Theo bác sĩ Vũ, mặc dù bưởi là trái cây tốt cho sức khỏe nhưng điều đó không có nghĩa là không có những cấm kị khi ăn bưởi và đây là một số lưu ý khi ăn loại quả này.

Bệnh nhân tiêu chảy có hệ tiêu hóa kém không nên ăn bưởi: Bưởi có tính lạnh, khiến cho người bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng nghiêm trọng. Do vậy, nếu trong người yếu thì không nên ăn nhiều bưởi. Thông thường người ta chỉ dùng bưởi để hạ nhiệt, hạ quá mức cũng sẽ gây ra triệu chứng đau bụng...

Không được ăn bưởi khi uống một số loại thuốc: Bệnh nhân có lượng mỡ trong máu cao nếu dùng một cốc nước ép bưởi để uống một viên thuốc giảm béo thì có thể dẫn đến hiện tượng đau cơ, thậm chí là dẫn đến bệnh về thận.

Một số bệnh nhân trong thời kỳ sử dụng thuốc chống dị ứng nhất định, nếu ăn bưởi hoặc là uống nước ép bưởi, nhẹ thì có thể gây ra đau đầu, tim đập mạnh, loạn nhịp tim…

Ngoài ra, còn một số thành phần khi kết hợp với bưởi có thể gây ra tác dụng phụ như: Dung dịch cyclosporine, chất caffeine, canxi đối kháng, cisapride... Uống một cốc nước ép bưởi, cùng với các thành phần có chứa trong thuốc có thể gây ra tác dụng phụ nếu sử dụng cùng nhau trong vòng 24 giờ.