Ăn cay thường xuyên: Đâu là dấu hiệu dạ dày bắt đầu ‘chịu không nổi’?

Rất khó để xác định là ăn cay thế nào thì bắt đầu gây tác động tiêu cực lên dạ dày. Các nghiên cứu y học cũng không đưa ra một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mọi người cần tránh ăn món cay khi đang đói bụng ẢNH: AI

Trong ớt có rất nhiều capsaicin và đây là chất tạo nên vị cay. Capsaicin kích hoạt TRPV1, thụ thể phản ứng với nhiệt độ cao, trên các sợi thần kinh cảm giác.

Khi TRPV1 bị kích thích, não bộ diễn giải tín hiệu đó như cảm giác nóng, rát dù niêm mạc dạ dày không bị "bỏng" thật sự. Ở một số người, việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với capsaicin có thể làm các thụ thể này giảm nhạy cảm theo thời gian. Điều này giải thích vì sao có người ăn cay lâu ngày có thể nhai cả ớt tươi.

Khả năng chịu cay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng capsaicin trong món ăn, ăn lúc đói hay no, cơ địa từng người và đặc biệt là có đang mắc bệnh dạ dày, thực quản hay không. Do đó, thay vì tìm một con số cố định thì cách tiếp cận hợp lý hơn là quan sát phản ứng của cơ thể sau khi ăn cay.

Người ăn cay thường xuyên có thể gặp đau rát vùng thượng vị, cảm giác nóng, đầy bụng, nhanh no, buồn nôn hoặc ợ hơi. Những biểu hiện này rất giống hội chứng khó tiêu hoặc viêm dạ dày nhẹ.

Nếu mỗi bữa ăn 1-2 trái ớt và dạ dày cảm thấy ổn thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu gần như lần nào ăn cay, từ ăn ớt trái đến lẩu, nước chấm hay các món cay khác, cũng xuất hiện đau rát thượng vị, đầy bụng hoặc buồn nôn thì đó là dấu hiệu cho thấy dạ dày không thích nghi tốt.

Những ai cần hạn chế ăn cay?

Những người viêm dạ dày, có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản, từng bị loét dạ dày hoặc đang dùng thuốc NSAID dài ngày cần hạn chế ăn cay. Niêm mạc dạ dày của họ nhạy cảm nên dễ bị tác động tiêu cực khi tiếp xúc với capsaicin.

Ngoài ra, với người khỏe mạnh, để thưởng thức món cay mà không gặp vấn đề thì cần tránh ăn cay khi đói, giảm mức độ cay và tăng dần giúp cơ thể có thời gian thích nghi. Ngoài ra, thay đổi cách chế biến, chẳng hạn giảm sa tế, ớt bột và ưu tiên hương vị tự nhiên, cũng giúp dạ dày dễ chịu hơn, theo Healthline.