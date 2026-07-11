Ăn cơm nguội để tủ lạnh qua đêm có tốt cho sức khỏe?

Cơm nguội để tủ lạnh qua đêm là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người cho rằng cơm để nguội sẽ làm tăng tinh bột kháng, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Điều này có cơ sở khoa học, nhưng chỉ đúng khi cơm được bảo quản và hâm nóng đúng cách.

Có thể làm tăng lượng tinh bột kháng

Theo tiến sĩ Denise Robertson, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Surrey (Anh), khi cơm đã nấu chín được làm nguội, một phần tinh bột sẽ chuyển thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà đi xuống đại tràng, nơi nó trở thành "thức ăn" cho các lợi khuẩn đường ruột.

Ăn cơm nguội để tủ lạnh qua đêm không gây hại, thậm chí có thể mang lại một số lợi ích nhờ tăng tinh bột kháng. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ có ý nghĩa khi cơm được làm nguội, bảo quản đúng quy trình Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Tinh bột kháng có thể giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu sau bữa ăn, tạo cảm giác no lâu hơn và hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu đăng trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cũng cho thấy việc làm nguội thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây hay mì sau khi nấu có thể làm tăng hàm lượng tinh bột kháng so với khi ăn nóng ngay.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây không phải là "thần dược" giúp giảm cân hay kiểm soát đường huyết. Lợi ích chỉ ở mức vừa phải và phụ thuộc vào khẩu phần ăn cũng như chế độ sinh hoạt tổng thể.

Điều đáng lo hơn là nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, điều cần quan tâm không phải việc cơm nguội hay cơm nóng, mà là cách bảo quản.

Giáo sư Donald Schaffner, chuyên gia vi sinh thực phẩm tại Đại học Rutgers (Mỹ), cho biết gạo sống có thể chứa bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus. Quá trình nấu chín không tiêu diệt hoàn toàn các bào tử này.

Nếu cơm chín được để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử có thể nảy mầm, vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Một số độc tố này bền với nhiệt nên việc hâm nóng lại cũng không thể loại bỏ hoàn toàn, làm tăng nguy cơ buồn nôn, nôn ói hoặc tiêu chảy.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo nên để cơm nguội tự nhiên không quá 1 giờ (hoặc tối đa 2 giờ trong điều kiện bình thường), sau đó cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C.

Khi ăn, cần hâm nóng cơm đến khi nóng đều, bốc hơi trước khi dùng và không nên hâm đi hâm lại nhiều lần.

Có nên ăn cơm để tủ lạnh qua đêm?

Câu trả lời là có, nếu cơm được bảo quản đúng cách.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, cơm chín có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3 - 4 ngày. Nếu có mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc nghi ngờ đã để ngoài quá lâu thì nên bỏ đi.

Các chuyên gia cũng lưu ý người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu cần đặc biệt cẩn trọng với thực phẩm nấu chín để qua đêm vì nguy cơ ngộ độc có thể nghiêm trọng hơn.

Như vậy, ăn cơm nguội để tủ lạnh qua đêm không gây hại, thậm chí có thể mang lại một số lợi ích nhờ tăng tinh bột kháng. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ có ý nghĩa khi cơm được làm nguội, bảo quản và hâm nóng đúng quy trình.