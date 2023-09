Ấn Độ, Canada tiếp tục 'ăn miếng trả miếng'

Căng thẳng đã bùng lên giữa hai quốc gia sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này đang điều tra "các cáo buộc đáng tin cậy" rằng các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phong trào ly khai người Sikh sống tại Canada, hồi tháng 6.

"Tình hình an ninh do chính phủ Canada không hành động đã dẫn đến sự gián đoạn và chúng tôi đã đình chỉ việc cấp thị thực", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nói với các phóng viên ở New Delhi ngày 21.9. Theo ông Bagchi, tất cả các loại thị thực, bao gồm thị thực điện tử, đều bị dừng cấp.

BLS International, công ty của Ấn Độ cung cấp các dịch vụ thị thực, cho biết thông báo từ Cao ủy (tương đương đại sứ quán) Ấn Độ tại Canada viện dẫn "các lý do về vận hành" trong việc tạm dừng cấp thị thực "cho đến khi có thông báo mới".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị G20 ở New Delhi hôm 9.9 REUTERS

Trước đó, Cao ủy Canada tại Ấn Độ cho biết họ đang hành động "để đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao" của phái bộ trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.

"Với việc một số nhà ngoại giao nhận được những lời đe dọa trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, Global Affairs Canada đang đánh giá đội ngũ nhân sự của mình ở Ấn Độ", Cao ủy Canada tại Ấn Độ cho biết, đề cập đến cơ quan quản lý quan hệ ngoại giao và lãnh sự của Ottawa.

"Vì lý do trên, cũng như để phòng ngừa, chúng tôi đã quyết định tạm thời điều chỉnh sự hiện diện của nhân sự tại Ấn Độ", phái bộ Canada thông báo, song không giải thích ý nghĩa chính xác của việc điều chỉnh này.

Sau khi trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao, hai nước đã ban hành khuyến cáo theo kiểu "ăn miếng trả miếng" về việc đi lại hôm 19-20.9, trong đó Ấn Độ kêu gọi công dân của họ ở Canada, đặc biệt là sinh viên, phải “hết sức thận trọng”.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cực lực phủ nhận mọi mối liên hệ với vụ giết người mà Canada cáo buộc. Các quan chức Canada cho đến nay vẫn chưa cho biết lý do tại sao họ tin rằng Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại ông Nijjar, người mà New Delhi đã liệt vào danh sách "khủng bố".

Với việc cả hai quốc gia đều trục xuất một nhà ngoại giao của bên kia, các nhà phân tích cho rằng quan hệ giữa hai nước đã chạm mức thấp nhất.

Canada có dân số theo đạo Sikh lớn nhất bên ngoài bang Punjab của Ấn Độ, với khoảng 770.000 người coi đạo Sikh là tôn giáo của họ trong cuộc điều tra dân số năm 2021.