Ấn Độ công bố tầm nhìn về công nghệ 6G

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 22.3 đã công bố Tài liệu về Tầm nhìn Bharat 6G và ra mắt Trung tâm thử nghiệm cho Nghiên cứu và Phát triển 6G trong lễ khánh thành Văn phòng khu vực và Trung tâm sáng tạo mới của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) tại New Delhi.

Thủ tướng Narendra Modi công bố Tài liệu về Tầm nhìn Bharat 6G tại buổi lễ khánh thành Văn phòng khu vực và Trung tâm sáng tạo mới của ITU ngày 22.3 ANI

Theo thông cáo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tài liệu Tầm nhìn Bharat 6G được chuẩn bị bởi Nhóm Đổi mới Công nghệ 6G (TIG-6G), được thành lập vào tháng 11.2021 với các thành viên từ nhiều bộ, sở, tổ chức nghiên cứu và phát triển, học viện, cơ quan tiêu chuẩn hóa, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như ngành dịch vụ viễn thông của Ấn Độ để xây dựng lộ trình và các kế hoạch hành động cho mạng 6G ở Ấn Độ.

Trong khi đó, Trung tâm thử nghiệm 6G sẽ cung cấp cho các tổ chức học thuật, các ngành công nghiệp, công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ... một nền tảng để kiểm tra và xác nhận các công nghệ đang được phát triển của ngành công nghệ thông tin.

Tài liệu Tầm nhìn Bharat 6G và Trung tâm thử nghiệm 6G được kỳ vọng sẽ cùng nhau tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, việc xây dựng năng lực và áp dụng công nghệ nhanh hơn tại Ấn Độ.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Modi đã lưu ý rằng Tài liệu về Tầm nhìn Bharat 6G và Trung tâm thử nghiệm cho Nghiên cứu và Phát triển 6G sẽ không chỉ mở ra nguồn năng lượng mới cho một "Ấn Độ số hóa", mà còn cung cấp các giải pháp và đổi mới cho khu vực Nam bán cầu. Thủ tướng nhấn mạnh rằng điều này sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các nhà đổi mới, các ngành công nghiệp và công ty khởi nghiệp của Ấn Độ.

Khi đề cập Hội nghị thượng đỉnh Nam bán cầu gần đây, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ, thiết kế và tiêu chuẩn theo nhu cầu của khu vực này vì Nam bán cầu đang cố gắng nhanh chóng phá vỡ khoảng cách về công nghệ. Thủ tướng nhấn mạnh tốc độ phát triển của Ấn Độ và bày tỏ tin tưởng rằng trung tâm ITU sẽ đóng vai trò quan trọng.

ITU là cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Liên Hiệp Quốc. Ấn Độ đã ký Thỏa thuận Nước chủ nhà vào tháng 3.2022 với ITU để thành lập Văn phòng khu vực tại New Delhi. Văn phòng này sẽ phục vụ Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan và Iran nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các quốc gia và thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi trong khu vực.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Modi đã ra mắt ứng dụng "Call before you dig" (CBuD), một công cụ được dự kiến để ngăn chặn thiệt hại đối với các tài sản ngầm dưới đất như cáp quang, xảy ra do việc đào xới mà không có sự phối hợp. Ứng dụng di động CBuD sẽ kết nối máy đào và chủ sở hữu tài sản thông qua thông báo tin nhắn điện thoại hoặc email và dịch vụ nhấp để gọi nhằm xây dựng các dự án đào xới có kế hoạch và đảm bảo an toàn cho tài sản ngầm dưới lòng đất.