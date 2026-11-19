Văn phòng Thủ tướng liệt kê đây là một trong chín sáng kiến nhưng chưa đưa ra ngày bắt đầu hoặc chi tiết áp dụng. Những sáng kiến này được ông Modi đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN lần thứ 23 ở Manila, Philippines, vào ngày 17.11, và được truyền thông Ấn Độ cũng như khu vực đưa tin như Gulf News, Newswire, Economic Times, Outlook... Động thái trên nhằm khuyến khích nhiều người đến thăm Ấn Độ hơn và tăng cường du lịch cũng như các mối liên kết giữa người dân với các quốc gia Đông Nam Á.

Du khách chụp ảnh ở đền Taj Mahal, Ấn Độ Ảnh: Reuters

ASEAN, hay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là tổ chức khu vực gồm 11 quốc gia thành viên. Sáng kiến cấp thị thực điện tử miễn phí được đề xuất là một bước nữa hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch và giao lưu văn hóa. Nếu kế hoạch được thông qua, du khách đủ điều kiện từ các nước ASEAN có thể xin thị thực điện tử Ấn Độ mà không phải trả phí thị thực.

Với thị thực điện tử được miễn phí, du khách vẫn cần hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, nộp các tài liệu cần thiết và nhận được sự chấp thuận. Do Ấn Độ chưa có hướng dẫn đăng ký mới hoặc danh sách các điều kiện được xác nhận chính thức nên nếu du khách dự định đến thăm Ấn Độ trong những tuần tới, đừng lên kế hoạch chuyến đi với giả định rằng thị thực sẽ được miễn ngay lập tức.

Trong thực tế, Ấn Độ đã cấp thị thực điện tử miễn phí 30 ngày, nhập cảnh hai lần cho công dân Thái Lan, có hiệu lực đến ngày 31.12.2027 hoặc cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, vào năm ngoái, Ấn Độ đã công bố cấp thị thực điện tử miễn phí cho du khách Philippines, đáp lại quyết định của Philippines về việc miễn thị thực cho công dân Ấn Độ. Với đề xuất miễn phí thị thực điện tử cho ASEAN, Ấn Độ có thể sẽ mở rộng cách tiếp cận trên cho toàn bộ khối.

Du khách Việt Nam nhập cảnh Ấn Độ cần xin thị thực điện tử 30 ngày hoặc nhiều hơn, với mức phí từ 10, 25, 40… cho đến 200 USD.