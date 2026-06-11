Ấn Độ điều động không quân chở đề thi sau bê bối rò rỉ chấn động

Theo The Strait Times dẫn các nguồn thạo tin, trong đợt thi lại vào ngày 21.6 tới, chính phủ Ấn Độ sẽ lần đầu tiên huy động không quân Ấn Độ để vận chuyển đề thi đến các điểm thi. Những người tham gia quá trình ra đề và in ấn cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ, bị hạn chế sử dụng điện thoại và liên lạc nhằm ngăn nguy cơ rò rỉ thông tin.

Nhiều người biểu tình sau bê bối rò rỉ đề thi tại New Delhi, Ấn Độ ngày 6.6.2026 ẢNH: REUTERS

Động thái này được đưa ra sau khi nhà chức trách hồi tháng 5 hủy kết quả kỳ thi tuyển sinh y khoa của hơn 2 triệu thí sinh, sau khi xuất hiện các cáo buộc đề thi bị rò rỉ trên diện rộng. Đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất tại Ấn Độ, được xem là cánh cửa để sinh viên vào đại học, tìm việc làm tốt hơn và cải thiện vị thế kinh tế - xã hội của gia đình.

Tầm quan trọng của các kỳ thi càng lớn trong bối cảnh thị trường lao động Ấn Độ còn nhiều áp lực. Theo Đại học Azim Premji, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 25 - 29 tại nước này ước tính khoảng 20%.

Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tìm cách kiểm soát hậu quả từ vụ bê bối tuyển sinh y khoa, trong khi một tranh cãi khác liên quan sai sót điểm số ở trường học do hệ thống trực tuyến mới vẫn chưa lắng xuống. Hai vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của thế hệ gen Z tại Ấn Độ và làm xuất hiện một phong trào chính trị mang tên "Cockroach Janta Party", kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục nước này Dharmendra Pradhan từ chức.

Để bảo vệ kỳ thi sắp tới, giới chức Ấn Độ đã thiết lập môi trường kiểm soát nghiêm ngặt quanh các cơ sở in đề thi, đồng thời hạn chế việc di chuyển và liên lạc của những nhân viên tham gia chuẩn bị tài liệu. Theo các quan chức, không quân Ấn Độ đã đồng ý hỗ trợ theo quy định về việc quân đội trợ giúp chính quyền dân sự. Lực lượng này dự kiến chủ yếu sử dụng trực thăng để vận chuyển đề thi đến hơn 20 địa điểm.

Việc huy động máy bay quân sự cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin trong hệ thống thi cử Ấn Độ. Tuy nhiên, biện pháp này cũng vấp phải chỉ trích.

"Không quân Ấn Độ không phải là dịch vụ chuyển phát nhanh", cựu thiếu tướng không quân Ấn Độ Manmohan Bahadur viết trên trang tin The Print. Ông cho rằng chính phủ nên khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống thi cử, thay vì dựa vào lực lượng không quân để bảo vệ đề thi.

Trong khi đó, Cục Điều tra trung ương Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. New Delhi cho rằng sự cố lần này chỉ mang tính tạm thời và cam kết sẽ khắc phục các sai sót.

"Chính Thủ tướng đang đích thân xem xét vấn đề này. Chúng tôi sẽ sửa những sai sót đã xảy ra và đảm bảo kỳ thi được tiến hành đúng quy trình", Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan nói ngày 9.6.

Một số nhà phê bình cho rằng các vụ rò rỉ đề thi không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn làm suy yếu niềm tin vào các thể chế công.