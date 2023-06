Ấn Độ điều tra nghi vấn nhận hối lộ, đánh tráo mẫu thử siro nghi có độc

Ấn Độ đã mở điều tra về cáo buộc rằng một cơ quan quản lý dược phẩm địa phương bị cho là đã nhận hối lộ để đánh tráo các mẫu siro ho mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghi có liên quan chất độc gây ra cái chết của nhiều trẻ em ở Gambia.

Hãng Reuters dẫn lời 2 quan chức chính phủ giấu tên cho rằng việc đánh tráo được tiến hành tại một phòng thí nghiệm ở Ấn Độ, trước lúc việc kiểm nghiệm diễn ra.

Nhà máy Maiden Pharmaceuticals đã bị các quan chức chính phủ Ấn Độ niêm phong vào năm 2022, tại Sonipat ở bang Haryana REUTERS

Các nghi ngờ bắt đầu từ bức thư được gửi tới Cục Chống tham nhũng (ACB) bang Haryana (Ấn Độ) ngày 29.4. Khi đó, một luật sư tên Yashpal đã cáo buộc lãnh đạo cơ quan quản lý dược phẩm của bang là ông Manmohan Taneja, nhận hối lộ 50 triệu rupee (14,2 tỉ đồng) từ nhà sản xuất dược phẩm Maiden Pharmaceuticals để thực hiện phi vụ trên. Nhà máy của Maiden có trụ sở tại bang Haryana.

Luật sư Yashpal đã không nói rõ nơi ông lấy thông tin, hoặc cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc của mình. Khi được Reuters liên hệ, luật sư cho hay ông đã biết về vụ hối lộ bị cáo buộc trong vụ án Maiden từ ít nhất 2 cá nhân trong ngành dược phẩm của Ấn Độ, bao gồm 1 người trong Maiden, nhưng từ chối xác định danh tính của bất kỳ ai vì sợ bị trả thù.



Ông Taneja và đại diện công ty Maiden không phản hồi bình luận. WHO cho hay họ không biết gì về cáo buộc này.

Luật sư này nói rằng ông chưa bao giờ đại diện cho bất kỳ công ty dược phẩm nào, nhưng đã theo dõi ông Taneja vào năm ngoái sau khi một người bạn trong ngành dược phẩm cảnh báo ông về một trường hợp cáo buộc tham nhũng khác. Sau khi cái chết của 70 trẻ em ở Gambia được công bố, luật sư Yashpal cho biết ông điều tra kỹ hơn và nói chuyện với khoảng 40 nguồn tin trên khắp Haryana và biết thông tin về Maiden.

Khiếu nại của Yashpal lần đầu tiên được nhật báo Hindi Haribhoomi đưa tin vào ngày 17.5.



Tổng giám đốc Cục Chống tham nhũng Haryana, ông Shatrujeet Kapur, nói với Reuters rằng khiếu nại của luật sự Yashpal sẽ được cơ quan y tế hàng đầu của bang kiểm tra, nhưng không nêu những bước tiếp theo. Lãnh đạo y tế của Haryana, ông Anil Vij cũng không bình luận.

Các nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành các thử nghiệm đối với siro Maiden vào cuối năm ngoái sau khi WHO nghi ngờ nó có liên quan cái chết của ít nhất 70 trẻ em, hầu hết dưới 5 tuổi, ở Gambia, do tổn thương thận cấp tính từ tháng 6 - 10.2022, theo tờ The Times of India.

Các cuộc kiểm tra các mẫu siro được thực hiện trước đó với sự giúp đỡ của WHO đã xác nhận sự hiện diện của các chất độc gây chết người - ethylene glycol (EG) và diethylene glycol (DEG), được sử dụng trong dầu phanh ô tô - làm dấy lên cuộc săn lùng toàn cầu đối với các loại thuốc nhiễm độc.

Theo một số chuyên gia dược phẩm, các nhà sản xuất có thể sử dụng EG và DEG để thay thế cho propylene glycol (PG), vốn là nguyên liệu chính của các loại thuốc dạng siro – bởi vì chúng có thể có giá thấp hơn một nửa.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý dược phẩm liên bang của Ấn Độ cho biết vào tháng 12.2022, các xét nghiệm của chính họ không tìm thấy chất độc trong siro. Các thanh tra trước đó đã phát hiện ra rằng các lô thuốc có thể đã được dán nhãn không chính xác.

Ông Yashpal cũng đã gửi khiếu nại của mình tới văn phòng Thủ tướng Narendra Modi. Văn phòng thủ tướng không phản hồi yêu cầu bình luận.