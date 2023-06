Nạn nhân tai nạn xe lửa Ấn Độ còn sống lại được đưa vào nhà xác

Trong một câu chuyện cảm động về niềm tin mãnh liệt và lòng quyết tâm, việc một người cha không chấp nhận tin con trai mình đã qua đời sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc đã dẫn đến cuộc hội ngộ thần kỳ.



Nhân viên y tế xịt nước hoa lên thi thể một nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Balasore, bang Odisha REUTERS

Câu chuyện khó tin bắt đầu khi ông Helaram Malik, một chủ cửa hàng ở thị xã Howrah, bang Tây Bengal thực hiện chuyến đi đến huyện Balasore ở bang Odisha cách đó 230 km để tìm con trai sau vụ tai nạn hôm 2.6, theo tờ Times of India.

Tai nạn xảy ra liên quan 3 đoàn tàu, trong đó có 2 đoàn tàu chở khách, khiến ít nhất 275 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Trong số các nạn nhân có anh Biswajit Malik (24 tuổi), con trai của ông Helaram.

Anh Biswajit được cha đưa ra ga để lên đoàn tàu xấu số Coromandel Express. Vài giờ sau, ông Helaram nghe tin đoàn tàu gặp tai nạn và ngay lập tức gọi điện cho con trai.

Dù bị thương, anh Biswajit vẫn bắt máy được và trả lời bằng giọng yếu ớt rằng vẫn còn sống nhưng rất đau đớn.

Không chần chừ, ông Helaram lập tức liên lạc với một tài xế xe cứu thương lên đường đến Balasore và đến nơi ngay trong đêm 2.6. Ông và người thân đi hỏi thăm tất cả các bệnh viện trong vùng nhưng không tìm thấy con trai.

Họ được một người chỉ đến trường trung học Bahanaga ở trong vùng, nơi được dùng làm nhà xác tạm thời, bảo quản các thi thể. "Chúng tôi không chấp nhận sự thật đó nhưng vẫn đến thử", ông Helaram nói.

Người thân chờ nhận quan tài của một nạn nhân vụ tai nạn tại bệnh viện ở Odisha REUTERS

Khi đến nơi, ông Helaram và người thân không được cho phép tự tìm kiếm. Bầu không khí tang thương bất ngờ trở nên náo loạn khi một người phát hiện cánh tay của một thi thể run lên lẩy bẩy. Ông Helaram đến xem và phát hiện đó chính là con trai ông. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để truyền máu. Bác sĩ đề nghị chuyển anh Biswajit đến một bệnh viện khác trong vùng nhưng ông Helaram ký cam kết và xin đưa về bệnh viện ở thành phố Kolkata gần nhà.

Tài xế xe cứu thương Palash Pandit cho biết nạn nhân vẫn hôn mê suốt hành trình về quê. Sau khi được đưa vào nhập viện, Biswajit được phẫu thuật mắt cá chân vào ngày 4.6 và lại phẫu thuật chân tiếp vào ngày 5.6. Cánh tay phải đã run lên của anh bị gãy nhiều chỗ.

Về việc Biswajit còn sống nhưng bị đưa vào nhà xác, chuyên gia pháp y Somnath Das của Đại học Y Bankura Sammilani (Ấn Độ) giải thích với Times of India rằng có thể nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết giả, khi các chức năng sinh học của cơ thể tạm thời ngừng hoạt động. Tình trạng này có thể xảy ra khi một người lâm vào tình huống chấn động hoặc một số trường hợp như đuối nước.

Do nạn nhân bị thương nhiều chỗ và được kiểm tra trong lúc gấp gáp, các bác sĩ chuyên môn tại hiện trường có thể đã không đủ thời gian để kiểm tra kỹ sinh hiệu. Hơn nữa, do số nạn nhân của vụ tai nạn lần này quá lớn nên những người không có chuyên môn y khoa cũng được huy động cho chiến dịch cứu nạn. Do đó, có khả năng họ đã lầm tưởng nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh là đã tử vong.