Ấn Độ dự kiến mua loạt vũ khí tối tân từ Mỹ

Bloomberg ngày 10.10 dẫn lời các quan chức cấp cao nắm rõ vấn đề cho biết Ấn Độ sẽ đóng 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mua 31 máy bay không người lái (UAV) do Mỹ sản xuất. Gói vũ khí này có chi phí khoảng 350 tỉ rupee (4,2 tỉ USD).

Tàu ngầm lớp Scorpene của hải quân Ấn Độ ẢNH: AFP

Theo các quan chức giấu tên trên, Ủy ban an ninh nội các Ấn Độ đã đưa ra quyết định trên vào hôm 9.10. Lần đầu tiên, Ấn Độ sẽ đóng tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân tại các xưởng trong nước. Theo Reuters, 2 tàu ngầm mới của Ấn Độ sẽ được chế tạo tại trung tâm đóng tàu ở cảng Visakhapatnam. Không rõ thời điểm dự kiến hoàn thành chế tạo 2 con tàu này là khi nào.

Theo Reuters, 2 tàu ngầm nêu trên sẽ khác với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Arihant mà Ấn Độ hiện chế tạo.

Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn hẳn so với tàu chạy bằng điện diesel. Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động nhanh hơn, êm hơn và ở dưới nước lâu hơn so với tàu chạy bằng động cơ diesel thông thường. Do đó, nó thường được xếp vào nhóm khí tài hải quân mạnh nhất thế giới.

Cho đến nay, chỉ có một số ít quốc gia chế tạo được loại tàu ngầm này như Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Úc hiện đang hợp tác với Anh và Mỹ để chế tạo những chiếc tàu tương tự thông qua quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS.

Việc mua lại các thiết bị hiện đại trên không chỉ giúp Ấn Độ thúc đẩy năng lực hải quân và cải thiện năng lực sản xuất vũ khí trong nước, mà còn tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát vùng biển rộng lớn ở khu vực Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, nội các Ấn Độ cũng đã "bật đèn xanh" cho việc mua 31 UAV Predator từ tập đoàn quốc phòng General Atomics (Mỹ). Thỏa thuận này được ký kết theo hợp đồng Bán hàng quân sự cho nước ngoài giữa 2 quốc gia. Theo India Today, thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn thiện trong những ngày tới.

Theo hợp đồng, việc giao các UAV sẽ bắt đầu trong vòng 4 năm kể từ ngày ký kết thỏa thuận. Trong số 31 máy bay không người lái, lực lượng hải quân Ấn Độ sẽ nhận được 15 chiếc, trong khilục quân và không quân mỗi bên sẽ nhận được 8 chiếc.