Ấn Độ đưa sử thi 'Ramayana' lên màn ảnh rộng, có gì đáng chú ý?

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana, một trong những tác phẩm văn học cổ đại có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Á.

Phim xoay quanh hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor), người phải trải qua 14 năm lưu đày trong rừng sâu cùng vợ là công chúa Sita (Sai Pallavi) và em trai Lakshmana (Ravi Dubey). Biến cố xảy ra khi Sita bị quỷ vương Ravana (Yash) bắt cóc, mở ra hành trình đối đầu giữa hai thế lực thiện - ác.

Không chỉ là câu chuyện về tình yêu và cuộc chiến giành lại người thân, nguyên tác Ramayana còn gửi gắm những quan niệm về đạo đức, lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm của con người trước những lựa chọn của số phận. Đây cũng là chất liệu giúp câu chuyện vượt qua giới hạn của một truyền thuyết dân gian để trở thành di sản văn hóa có sức sống lâu bền.

Ranbir Kapoor hóa thân thành hoàng tử Rama, nhân vật trung tâm trong hành trình lưu đày và cuộc chiến bảo vệ những giá trị chính nghĩa ẢNH: Galaxy cung cấp

Từ thiên sử thi nghìn năm đến bom tấn điện ảnh

Đưa một tác phẩm đồ sộ như Ramayana lên màn ảnh rộng là thử thách không nhỏ. Đạo diễn Nitesh Tiwari lựa chọn cách tiếp cận bằng ngôn ngữ điện ảnh, kết hợp giữa những câu chuyện thần thoại quen thuộc với công nghệ sản xuất hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là phần hình ảnh. Từ những cung điện nguy nga, không gian rừng già đến thế giới của các vị thần và sinh vật thần thoại, bộ phim xây dựng bối cảnh có quy mô rộng lớn, mang màu sắc đặc trưng của sử thi Ấn Độ.

Các phân cảnh chiến đấu được đầu tư về quy mô, kết hợp kỹ xảo, thiết kế âm thanh và những góc máy rộng nhằm tạo cảm giác choáng ngợp. Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa Ravana và thần Indra là một trong những phân đoạn thể hiện rõ tham vọng của ê kíp trong việc đưa những hình tượng thần thoại lên màn ảnh bằng công nghệ điện ảnh hiện đại.

Âm nhạc cũng góp phần tạo nên không khí sử thi cho tác phẩm. Sự kết hợp giữa Hans Zimmer và A.R. Rahman mang đến màu sắc giao thoa giữa phong cách nhạc phim quốc tế và âm hưởng văn hóa Ấn Độ. Những giai điệu giàu tính hùng tráng giúp tăng sức nặng cho các phân cảnh chiến đấu, mở rộng cảm xúc ở những thời điểm quan trọng.

Sai Pallavi đảm nhận vai công chúa Sita, nhân vật gắn với biến cố dẫn đến cuộc đối đầu giữa Rama và Ravana ẢNH: Galaxy cung cấp

Sau những ngày chiếu đầu tiên, nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng sản xuất của bộ phim, đặc biệt là kỹ xảo, hình ảnh và âm nhạc. Bộ phim góp phần thay đổi cách nhìn của một bộ phận người xem về điện ảnh Ấn Độ, vốn trước đây thường gắn với những bộ phim truyền hình có hiệu ứng hình ảnh thiếu chân thực, đôi khi mang màu sắc cường điệu. Một khán giả chia sẻ: “Lần đầu tiên coi một bộ phim hơn 3 tiếng mà thấy nó ngắn”, cho thấy sức cuốn hút của tác phẩm đối với những người yêu thích dòng phim sử thi. Trải nghiệm định dạng IMAX và 3D cũng được một số người xem đánh giá cao, qua đó cho thấy sự đầu tư về công nghệ đã góp phần mang đến diện mạo mới cho một bộ phận khán giả Việt khi tiếp cận điện ảnh Ấn Độ.

Tuy nhiên, phần nhìn được đầu tư chưa đồng nghĩa với việc mọi phân cảnh đều đạt hiệu quả như kỳ vọng. Một số hình ảnh phụ thuộc khá nhiều vào kỹ xảo, khiến thế giới trong phim đôi lúc thiếu cảm giác tự nhiên. Các đại cảnh được dàn dựng công phu nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo được sự kết nối về cảm xúc với câu chuyện.

Bên cạnh đó, nhịp phim có những đoạn chưa thực sự cân bằng. Các sự kiện và nhân vật liên tục được giới thiệu, trong khi một số tình tiết cần thêm thời gian để phát triển. Điều này khiến trải nghiệm đôi lúc bị dàn trải, nhất là khi tác phẩm phải đảm nhiệm vai trò mở đầu cho một câu chuyện sử thi có quy mô lớn. Ngoài ra, thời lượng kéo dài hơn 3 tiếng và trải nghiệm hình ảnh 3D có thể gây mỏi mắt với một số người xem.

Dàn diễn viên đình đám tạo sức hút

Sức hút của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên nổi tiếng. Ranbir Kapoor đảm nhận vai Rama, Sai Pallavi hóa thân thành Sita, trong khi Yash vào vai quỷ vương Ravana. Bên cạnh đó, Ravi Dubey và Sunny Deol lần lượt vào vai Lakshmana và Hanuman.

Ranbir Kapoor lựa chọn cách thể hiện Rama theo hướng điềm tĩnh, tiết chế, phù hợp với hình tượng vị hoàng tử đại diện cho chính nghĩa và những chuẩn mực đạo đức. Trong khi đó, Sai Pallavi mang đến hình ảnh Sita dịu dàng, giàu nội lực. Nhân vật không chỉ gắn với câu chuyện tình yêu mà còn đại diện cho sự kiên định trước những biến cố.

Đáng chú ý, Yash đảm nhận vai Ravana - quỷ vương Lanka và cũng là nhân vật phản diện trung tâm của câu chuyện. Khác với hình dung về một kẻ ác đơn thuần, nhân vật được xây dựng với quyền lực, sự kiêu hãnh và tham vọng lớn. Vai diễn này cũng mang đến màu sắc đối lập với hình tượng Rama của Ranbir Kapoor, góp phần làm nổi bật cuộc xung đột giữa hai thế lực chính - tà.

Yash đảm nhận vai quỷ vương Ravana, đối trọng của Rama trong câu chuyện sử thi ẢNH: Galaxy cung cấp

Tuy nhiên, việc khai thác các nhân vật vẫn chưa thật sự đồng đều. Một số tuyến vai chưa có đủ không gian để thể hiện chiều sâu tâm lý, khiến khán giả khó cảm nhận trọn vẹn những giằng xé và lựa chọn phía sau hành động của họ.

Với việc được xây dựng thành dự án gồm hai phần, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại chủ yếu đặt nền móng cho thế giới, nhân vật và những xung đột lớn của câu chuyện. Vì vậy, tác phẩm chưa mang đến cảm giác khép lại trọn vẹn như một bộ phim độc lập.

Đây vừa là lợi thế, vừa là thách thức. Việc chia câu chuyện thành nhiều phần giúp ê kíp có thêm thời lượng để khai thác một thiên sử thi đồ sộ. Tuy nhiên, nếu phần mở đầu chưa tạo được sự gắn kết đủ mạnh với nhân vật, khán giả có thể khó duy trì sự chờ đợi cho những diễn biến tiếp theo.

Nhìn chung, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là tác phẩm đáng chú ý ở tham vọng đưa di sản sử thi Ấn Độ đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Phần hình ảnh, âm nhạc và quy mô sản xuất tạo nên sức hấp dẫn riêng, nhưng kịch bản và chiều sâu nhân vật vẫn là những yếu tố cần được cải thiện. Phần hai của bộ phim dự kiến ra mắt năm 2028.