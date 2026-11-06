Võ Hạ Trâm gợi cảm tại sự kiện, hé lộ lý do gắn kết với chồng Ấn

Tối 6.11, phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại chính thức được giới thiệu đến khán giả Việt. Tại sự kiện ra mắt tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, màn xuất hiện của Võ Hạ Trâm trong thiết kế váy đen độc đáo khiến khán giả quan tâm. Trước đó, cô được công bố đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá phim tại Việt Nam.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại kể câu chuyện về hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash thủ vai) khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ. Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh. Phim bắt đầu công chiếu tại Việt Nam từ ngày 6.11.

Võ Hạ Trâm được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau khi lấy chồng, sinh con Ảnh: Thạch Anh

Chia sẻ với chúng tôi, Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm tự hào khi được trao vai trò đại sứ quảng bá phim. Theo giọng ca 9X, lúc nhận được lời mời, cô đã chia sẻ điều này với người bạn đời và được anh ủng hộ nhiệt tình. Về phần mình, Võ Hạ Trâm cho biết bản thân có mối duyên bền chặt với đất nước Ấn Độ. Đó không chỉ là gia đình nhỏ hiện tại, mà còn là dự án âm nhạc từng tạo được tiếng vang năm 2023.

“Khi nhận được lời mời làm đại sứ cho Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, tôi khá bất ngờ. Trước đó, tôi đã xem qua trailer của phim và được chồng khuyên nên nhận lời, vì đây là một tác phẩm nổi tiếng của Ấn Độ. Tôi cảm thấy vui và háo hức khi trở thành chiếc cầu nối để khán giả Việt thưởng thức một bộ phim đậm nét sử thi của Ấn Độ”, bà mẹ 2 con chia sẻ.

Với Võ Hạ Trâm, việc trở thành cầu nối, giới thiệu nét văn hóa Ấn Độ đến với khán giả Việt là một niềm vui Ảnh: Thạch Anh

Võ Hạ Trâm tiết lộ thêm khi poster chương trình được đăng tải, những người bạn của Vikas - chồng nữ ca sĩ không khỏi tò mò về vai trò của cô. “Được trở thành đại sứ của Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là một điều tuyệt vời đối với tôi. Đây là một tác phẩm lớn, với những hình ảnh đẹp, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và câu chuyện về sự đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. Hy vọng rằng khi xem phim, bên cạnh phần hình ảnh, khán giả sẽ chiêm nghiệm được thông điệp sâu sắc mà tác phẩm này muốn truyền tải", giọng ca Chợt như giấc mơ trải lòng.

Võ Hạ Trâm hé lộ về hôn nhân

Kết hôn cùng chồng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm nhận ra nhiều điểm tương đồng về văn hóa giữa 2 đất nước. Trong đó, điều nữ ca sĩ ấn tượng nhất chính là việc trân trọng tình cảm gia đình. Theo cô, ở quê hương của chồng, mọi người luôn đề cao lòng chung thủy, sự đoàn kết, hy sinh và sự hiếu thảo.

Võ Hạ Trâm chia sẻ về những kế hoạch mới trong sự nghiệp Ảnh: Thạch Anh

“Tất cả các thành viên trong gia đình luôn đoàn kết, không bỏ mặc ai ở phía sau cả. Khi có những nét tương đồng như vậy, về sống chung với một người đàn ông ở đất nước khác, cả hai chúng tôi vẫn có được sự đồng cảm, thấu hiểu. Tôi nghĩ đó chính là mấu chốt”, cô nói.

Dù bận rộn với vai trò làm vợ, làm mẹ nhưng Võ Hạ Trâm vẫn cân bằng thời gian để thực hiện các sản phẩm nghệ thuật dành tặng khán giả. Hành trình đó luôn có sự đồng hành, ủng hộ từ phía người bạn đời. Theo tiết lộ của ca sĩ 9X, trong cuối năm 2026 - 2027, cô ấp ủ nhiều dự án âm nhạc lớn để kỷ niệm cột mốc 20 năm gắn bó với nghề.

Võ Hạ Trâm bật mí: "Cuối năm nay, tôi sẽ phát hành một album mà bản thân đã đặt để nhiều tâm huyết, tình cảm. Còn 2027, tôi mong muốn có thể thực hiện một liveshow kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát của mình. Cũng rất mong khán giả sẽ đón nhận, ủng hộ".