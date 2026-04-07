Ấn Độ lưu ý công dân du lịch Phú Quốc theo diện miễn visa

Đảo Phú Quốc cho phép nhập cảnh miễn visa đối với công dân một số quốc gia, bao gồm Ấn Độ, tùy thuộc vào các điều kiện và yêu cầu nhập cảnh cụ thể. Việc miễn visa này chỉ giới hạn nghiêm ngặt cho việc đi lại và lưu trú trong phạm vi đảo Phú Quốc, và không cho phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do những tình huống bất khả kháng, chẳng hạn như cấp cứu y tế và gián đoạn chuyến bay…, công dân Ấn Độ được yêu cầu phải đến đất liền Việt Nam, như TP.HCM hoặc Hà Nội, để điều trị y tế, tiếp tục hành trình hoặc nhận các hỗ trợ khác.

Trong những tình huống như vậy, những người không có visa Việt Nam hợp lệ cho phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam sẽ gặp phải những khó khăn đáng kể, bao gồm chậm trễ trong việc tiếp cận các cơ sở y tế, hạn chế đi lại và các vấn đề phức tạp liên quan đến nhập cư.

Chú rể Ấn Độ trong một đám cưới được tổ chức ở Phú Quốc ẢNH: H.T

Do đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội lưu ý công dân Ấn Độ nên xin visa Việt Nam phù hợp trước khi đi du lịch Phú Quốc, ngay cả khi hành trình của họ chỉ giới hạn trong đảo. Nếu vẫn đi Phú Quốc mà không có visa Việt Nam hợp lệ (được phép theo quy định địa phương) và cần phải đến đất liền Việt Nam vì những lý do đã nêu ở trên, có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến nhập cảnh.

Trong quý 1/2026, theo Cục Du lịch quốc gia, Việt Nam đón khoảng 243.000 khách du lịch Ấn Độ, tăng 69% so cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2025, có khoảng 747.000 khách Ấn Độ du lịch Việt Nam, tăng gần 50%. Những điểm đến được khách Ấn Độ yêu thích nhất gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, TP.HCM…