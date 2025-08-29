Ấn Độ sẽ có 'luân xa của thần Vishnu' để bảo vệ bầu trời

Trong một phát biểu vào đầu tháng 8, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Sudarshan Chakra sẽ là một hệ thống đa lớp kết hợp giám sát tiên tiến, phòng thủ mạng và bảo vệ vật lý để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công từ kẻ thù hoặc hành động khủng bố.

Đến ngày 26.8, Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ, tướng Anil Chauhan, cũng khẳng định sáng kiến Sudarshan Chakra là “Vòm Sắt hay Vòm Vàng của riêng Ấn Độ”. Ông tuyên bố hệ thống này sẽ vừa đóng vai trò vừa là lá chắn, vừa là thanh kiếm và được hiện thực hóa "với chi phí phải chăng”.

Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo về hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 20.5.2025

ẢNH: REUTERS

Dù đã nhập khẩu tổ hợp phòng không S-400 của Nga bất chấp áp lực của Mỹ, Ấn Độ hiện đang thúc đẩy năng lực tên lửa nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài, củng cố vị thế chiến lược trong khu vực và báo hiệu sự chuyển hướng sang vũ khí chiến lược nội địa.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) mới đây đã thử nghiệm thành công Hệ thống Vũ khí Phòng không Tích hợp. Đây là yếu tố đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch phòng thủ đa tầng, với các loại vũ khí khác nhau có khả năng bao phủ nhiều phạm vi khác nhau, bao gồm cả vũ khí năng lượng trực tiếp công suất cao, hay còn gọi là laser.