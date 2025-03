Ấn Độ tiếp tục xả hàng, gạo Việt càng khó?

Giá gạo tấm VN thấp hơn 30 USD/tấn so với Ấn Độ

Ngày 7.3, Ấn Độ đã quyết định khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu (XK) gạo bằng việc cho phép XK gạo tấm. Reuters dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội XK gạo Ấn Độ (REA) B.V. Krishna Rao cho biết: Sản lượng XK gạo tấm trong năm 2025 dự kiến khoảng 2 triệu tấn. Các thương nhân nước này hiện chào giá gạo tấm ở mức 330 - 340 USD/tấn.

Nông dân ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân ẢNH: CÔNG HÂN

Trước đây, Ấn Độ XK khoảng 4 triệu tấn gạo tấm mỗi năm cho thị trường chính là Trung Quốc (làm thức ăn gia súc) và các nước châu Phi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của El Nino khiến giá lương thực ở Ấn Độ gia tăng liên tục. Tháng 9.2022, Ấn Độ cấm XK gạo tấm và đến năm 2023 khi giá lương thực tiếp tục tăng do nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến nguồn cung, Ấn Độ đã cấm cả việc bán mặt hàng gạo tấm cho các công ty sản xuất ethanol nội địa. Hiện nay, tồn kho lúa gạo của Ấn Độ đang tăng cao nên quyết định nối lại hoạt động XK.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), nói: Hiện thời thì gạo tấm Ấn Độ chưa ảnh hưởng trực tiếp đến hàng VN do giá của mình còn thấp hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên, về lâu dài thì chưa biết thế nào vì việc này cũng góp phần tăng cung thị trường nói chung. Cung mạnh hơn cầu vẫn là vấn đề của thị trường gạo hiện nay.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), cho biết: Sau khi có sự chỉ đạo của Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân thu mua lúa để chấm dứt tình trạng giá rớt liên tục, mấy ngày qua giá đã tăng trở lại. Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống của VN như Philippines và Trung Quốc đang tăng mua nên cũng là yếu tố giúp giá gạo khởi sắc. Còn đối với mặt hàng gạo tấm thì hiện nay hàng của VN vẫn thấp hơn Ấn Độ nên trước mắt chưa có tác động gì đáng kể.

Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), hiện chỉ có tấm Thái Lan có giá 356 USD/tấn là cao hơn sản phẩm của Ấn Độ, giá VN chỉ có 307 USD/tấn và Pakistan là 308 USD/tấn. Tuy nhiên ở góc độ tổng thể, ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch (VFA), nhận định: Thị trường VN trước đây vẫn nhập mặt hàng gạo tấm để phục vụ nhu cầu chế biến các sản phẩm ăn liền như bún, phở, bánh tráng… Việc Ấn Độ cho phép XK gạo tấm, nếu với mức giá cạnh tranh tốt thì sản phẩm sẽ được nhập về để phục vụ cho mục đích này và làm gia tăng sức ép cho lúa gạo nội địa.

Trước đây, bên cạnh nhập khẩu lúa từ Campuchia thì VN vẫn nhập một lượng lớn gạo từ Ấn Độ. Cụ thể theo Bộ Công thương VN, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023 (trước khi Ấn Độ cấm XK gạo các loại) VN đã nhập khẩu 367.500 tấn gạo, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022 và đứng thứ 8 trong số các nước nhập khẩu gạo Ấn Độ. Từ cuối tháng 9.2024, Ấn Độ cho phép XK gạo trắng 5% tấm trở lại thì ngay trong tháng 10.2024, lượng gạo nhập khẩu của VN đạt 148 triệu USD, tăng vọt 225% so với cùng kỳ năm 2023. Theo VFA, các doanh nghiệp VN gia tăng nhập khẩu gạo giá rẻ từ Ấn Độ để phục vụ nhu cầu của lĩnh vực chế biến. Lũy kế 10 tháng, giá trị nhập khẩu gạo của VN đạt tới 1,2 tỉ USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Do vậy, việc Ấn Độ mở toang cửa kho gạo và với nguồn cung dồi dào sẽ gây áp lực lớn cho thị trường trong thời gian tới. Dù vậy, thị trường gạo thế giới vẫn còn nhiều tín hiệu tích cực.

Cần đưa gạo Việt thoát khỏi "ao làng"

Ông Đỗ Hà Nam nhận định, trong khi gạo trắng vẫn tiêu thụ khó thì gạo cao cấp là ST24 và ST25 vẫn tiêu thụ tốt, giá bán vào thị trường Trung Quốc đạt 790 USD/tấn. Tương tự gạo đặc sản Hom Mali của Thái Lan không bị tác động nhiều. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng gia tăng thu mua gạo nếp nên giá tăng khoảng 100 USD lên 580 USD/tấn. "Đây là những chi tiết cho thấy về mặt sản xuất VN cần chuyển đổi trong cơ cấu chủng loại gạo", ông Nam khuyến cáo.

Về mặt thị trường, khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của VN là Philippines đang gặp khó khăn trong việc triển khai kế hoạch cung cấp gạo giá rẻ 35 peso (khoảng 15.600 đồng)/kg cho người dân vì nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó là việc cần phải duy trì lượng gạo tồn kho gần 900.000 tấn trong năm vì mục tiêu an ninh quốc gia. Các cơ quan chức năng nước này dự báo, lượng gạo nhập khẩu trong năm 2025 khoảng 4 triệu tấn, ít hơn 600.000 tấn so với lượng gạo nhập khẩu trong năm 2024 và thấp hơn so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là 0,9 triệu tấn.

Ông V. Subramanian, đồng sáng lập chuyên trang thị trường lúa gạo quốc tế SS Rice News, lưu ý: Thị trường Indonesia vẫn là một dấu hỏi, tuy nhiên trong năm 2024 nước này đã nhập khẩu đến 4,6 triệu tấn gạo. Nó cho thấy nhu cầu thực sự của nước này rất cao. Bên cạnh đó, Bangladesh dự kiến sẽ nhập khẩu đến 1 triệu tấn gạo trong năm nay. Với lợi thế giá rẻ, Ấn Độ vẫn sẽ chiếm lĩnh ở các thị trường truyền thống của họ, đặc biệt là châu Phi. Trong khi đó, gạo Thái Lan giữ được giá và có sức cạnh tranh cao nhờ chất lượng tốt và sự đa dạng về thị trường.

Chia sẻ tại một hội nghị gạo quốc tế cuối tuần trước tại TP.HCM, đại diện Hiệp hội Các nhà XK gạo Thái Lan (TREA) thông tin: Trong năm 2024, tổng XK gạo của nước này đạt gần 10 triệu tấn. Cụ thể, thị trường dẫn đầu là Indonesia với 1,33 triệu tấn, đứng thứ 2 là thị trường Iraq 0,99 triệu tấn và đặc biệt là thị trường Mỹ đứng thứ 3 với gần 0,85 triệu tấn. Mỹ cũng là nước nhập khẩu gạo đặc sản Hom Mali số 1 của Thái Lan với sản lượng lên đến 631.000 tấn. Ngay cả thị trường cao cấp nhất là Nhật Bản cũng nhập khẩu gần 300.000 tấn gạo và đứng vị trí thứ 10, còn Trung Quốc đứng thứ 7 với 440.000 tấn.

Đáng chú ý, trong tháng 1.2025 XK gạo thơm của Thái Lan tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và đạt tới 132.000 tấn. Trong tháng 2 đạt 131.000 tấn, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Tương tự gạo đồ cũng tăng 10% đạt 72.000 tấn, gạo tấm đạt 52.000 tấn, tăng 105%.

Một bài học tương tự từ Campuchia, ông Sokheang Chan, Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, chia sẻ: Năm 2024, cả nước có diện tích sản xuất là 3,6 triệu ha với năng suất gần 14 triệu tấn lúa và lượng gạo XK là 5,2 triệu tấn. Nước này đã XK được một lượng gạo rất lớn vào các thị trường cao cấp; đặc biệt là 327.000 tấn gạo sang thị trường EU và Anh. Con số này cao gấp khoảng 3 lần gạo VN vào EU.

Những số liệu từ Thái Lan và Campuchia cho thấy, gạo VN mới chỉ quanh quẩn trong "ao làng" Đông Nam Á. Đây cũng là điều mà ngành lúa gạo VN cần phải thay đổi để phát triển bền vững, phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị.