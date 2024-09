Tăng nguồn cung thực phẩm, bình ổn giá cho miền Bắc

Thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh miền Bắc rất lớn, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ sẽ còn kéo dài trong một vài tháng tới. Thời gian qua ở thị trường miền Bắc có mặt bằng giá heo hơi khá cao so với các tỉnh thành còn lại, thì sắp tới có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên không lo thiếu hụt vì khu vực miền Trung và miền Nam có thể bù đắp được. Việc tái đàn heo và trâu bò có thể mất nhiều thời gian hơn, phải mất khoảng 5 - 6 tháng với chăn nuôi heo. Do đó để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt tại chỗ, trước mắt bà con có thể đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gà vì gà có vòng đời ngắn.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai