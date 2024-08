Giá gạo Việt trở lại đỉnh

Cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 4 USD, xuống còn 561 USD/tấn, Pakistan giảm 7 USD xuống 548 USD/tấn; còn gạo Việt Nam tăng 8 USD lên mức 570 USD/tấn. Như vậy, giá gạo Việt Nam đã trở lại đỉnh sau 6 tháng mất "ngôi vương" vào tay 2 đối thủ chính là Thái Lan và Pakistan từ cuối tháng 2.2024.

Giá gạo Việt Nam trở lại đỉnh Thanh Phong

Giá gạo Việt Nam tăng do đầu tháng này các doanh nghiệp trúng thầu cung cấp số lượng lớn vào thị trường Indonesia đến 185.000 tấn. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu gạo của hầu hết các nước đều tăng mạnh do thời tiết bất lợi đe dọa an ninh lương thực của nhiều quốc gia.



Đầu tuần này, giá gạo nội địa tại các tỉnh ĐBSCL tăng bình quân từ 300 - 800 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá một số mặt hàng phổ biến như lúa IR 50404 từ 7.500 - 7.600 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 từ 7.900 - 8.300 đồng/kg, OM 5451 từ 7.800 - 8.200 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg… Giá gạo cũng tăng khoảng 200 - 400 đồng/kg, cụ thể như gạo trắng loại 1 giá 14.800 đồng/kg, gạo 5% tấm là 14.200 đồng/kg, gạo 15% tấm là 14.000 đồng/kg.

Theo một số doanh nghiệp, giá lúa gạo Việt Nam tăng trở lại là do nhu cầu thế giới đặc biệt là các thị trường truyền thống tăng mạnh. Riêng 2 thị trường Philippines và Indonesia ước tính nhu cầu tăng thêm hơn 1 triệu tấn trong năm 2024 so với dự báo đưa ra từ đầu năm. Đây là con số rất lớn so với khả năng đáp ứng của Việt Nam và cả Thái Lan.

Đối với Việt Nam, vụ hè thu cũng sắp kết thúc và chuẩn bị vào vụ thu đông. Cả 2 vụ này đều không phải là vụ sản xuất chính trong năm của Việt Nam nên sản lượng không lớn.

Trong khi đó, nếu so sánh với con số xuất khẩu kỷ lục 8,1 triệu tấn gạo của năm 2023 thì hiện tại Việt Nam đã xuất đến 5,1 triệu tấn chỉ trong 7 tháng; sản lượng của cả 5 tháng còn lại tối đa cũng không quá 3 triệu tấn. Trong khi cuối năm lại là giai đoạn mà các nước tăng cường nhập khẩu để chuẩn bị cho mùa khô hạn sang năm. Điều này dự báo giá gạo của Việt Nam sẽ duy trì mức tốt trong thời gian tới và gạo 5% tấm quanh mức khoảng 600 USD/tấn.