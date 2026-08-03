Ăn đu đủ thường xuyên, cơ thể nhận được 5 lợi ích bất ngờ

Bà Barbie Cervoni, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết khi bổ sung vào chế độ ăn một cách hợp lý, đu đủ có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thị lực và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh, theo trang sức khỏe Health.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào. Khoảng 145 gram đu đủ đã đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể.

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Dưỡng chất này còn có thể giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh, giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, góp phần phòng ngừa một số bệnh ung thư, bệnh tim và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh khi lớn tuổi.

Chất xơ trong đu đủ giúp tăng khối lượng phân, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh trĩ và bệnh túi thừa đại tràng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đu đủ chứa nhiều chất xơ nên giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và tạo cảm giác no lâu. Chất xơ còn giúp tăng khối lượng phân, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh trĩ và bệnh túi thừa đại tràng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, loại quả này chứa khoảng 88% là nước. Nước kết hợp với chất xơ giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường tiêu hóa.

Chế độ ăn giàu chất xơ còn giúp duy trì đường huyết ổn định và hỗ trợ giảm cholesterol. Lượng chất xơ khuyến nghị mỗi ngày là 25 đến 38 g, tương đương 14 g cho mỗi 1.000 calo.

Có lợi cho thị lực

Đu đủ là nguồn beta carotene rất tốt. Cơ thể hấp thu beta carotene từ đu đủ tốt hơn khoảng ba lần so với cà rốt và cà chua.

Beta carotene kết hợp với vitamin A giúp bảo vệ mắt và có thể làm chậm quá trình tiến triển của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đây là nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực ở người lớn tuổi.

Giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Đu đủ chứa nhiều vitamin có đặc tính chống oxy hóa. Các chất này giúp trung hòa gốc tự do hình thành do ánh nắng, ô nhiễm và nhiều yếu tố từ môi trường.

Khi gốc tự do tích tụ quá nhiều, cơ thể dễ xảy ra tình trạng viêm và tổn thương tế bào. Chiết xuất từ đu đủ có thể giúp bảo vệ cơ thể trước tình trạng này, đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Đu đủ chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid. Lycopene có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và làm chậm sự phát triển của khối u.

Đu đủ cũng giàu vitamin C. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú nếu bổ sung nhiều vitamin C từ thực phẩm có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Ngoài ra, lycopene cùng chất xơ trong đu đủ còn góp phần giảm cholesterol và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch, từ đó giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Những điều cần lưu ý khi ăn đu đủ

Đu đủ chín nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người khi ăn ở lượng hợp lý. Tuy nhiên, người bị dị ứng với mủ cao su tự nhiên có thể gặp phản ứng dị ứng khi ăn đu đủ do một số protein trong loại quả này có cấu trúc tương tự mủ cao su.

Trong khi đó, đu đủ xanh không được khuyến cáo cho phụ nữ mang thai vì chứa nhiều enzyme papain. Chất này có thể kích thích co bóp tử cung, gây hại cho thai nhi hoặc làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Ngoài ra, papain trong đu đủ chưa chín còn có thể gây kích ứng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản nếu tiêu thụ với lượng lớn.