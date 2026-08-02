3 dấu hiệu sớm của ung thư gan dễ bị nhầm với bệnh tiêu hóa

Dưới đây là những dấu hiệu của ung thư gan dễ nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường:

Đầy bụng, nhanh no dù ăn rất ít

Đầy bụng và nhanh no là triệu chứng rất dễ bị nhầm với chứng khó tiêu hoặc bệnh dạ dày. Người bệnh cảm thấy bụng căng tức, chỉ ăn vài miếng đã thấy no hoặc không còn cảm giác muốn ăn. Nhiều người mắc lại nghĩ đây chỉ là vấn đề tiêu hóa nên thường ứng phó bằng cách thay đổi chế độ ăn, uống thuốc tiêu hóa, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nếu đầy bụng, nhanh no kèm theo sụt cân hoặc chán ăn thì người mắc cần khám gan sớm ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Thực tế, khi khối u phát triển, gan có thể to lên và chiếm nhiều không gian trong ổ bụng. Hệ quả là làm dạ dày bị chèn ép, làm người bệnh nhanh có cảm giác no hơn bình thường. Ở một số trường hợp, dịch bắt đầu tích tụ trong ổ bụng cũng góp phần tạo cảm giác đầy tức, khó chịu.

Điểm khác biệt là triệu chứng này thường kéo dài nhiều tuần và không cải thiện dù đã làm nhiều cách. Nếu kèm theo sụt cân hoặc chán ăn, người mắc cần sớm đi khám.

Buồn nôn, ói mửa kéo dài

Buồn nôn là triệu chứng rất phổ biến, có thể xuất hiện sau khi ăn món không hợp hoặc dạ dày không khỏe. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chuyển hóa chất dinh dưỡng và loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Khi chức năng gan suy giảm do sự xuất hiện của khối u, các chất chuyển hóa có thể tích tụ, gây cảm giác buồn nôn kéo dài.

Ngoài ra, gan to hoặc tích dịch trong ổ bụng cũng có thể tạo áp lực lên dạ dày, khiến người bệnh dễ buồn nôn hơn, bác sĩ Sean Cleary, chuyên gia phẫu thuật gan mật tại tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ), giải thích.

Chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân

Chán ăn trong vài ngày có thể chỉ là phản ứng của cơ thể khi bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài nhiều tuần và đi kèm sụt cân dù không ăn kiêng hay tăng cường vận động, đây là dấu hiệu cần được chú ý.

Khối u có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa trong cơ thể và ảnh hưởng đến các hoóc môn điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Đồng thời, tình trạng đầy bụng và nhanh no cũng khiến người bệnh ăn ít hơn bình thường. Qua thời gian, cân nặng giảm dần dù chế độ sinh hoạt không thay đổi, theo Verywell Health.