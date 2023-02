An Giang: 88 người bị ngộ độc sau khi ăn chè miễn phí

Chiều 6.2, tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ngành y tế địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc 88 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn chè do một người dân ở xã Long Điền A, H.Chợ Mới (An Giang) phát miễn phí.



Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, thăm hỏi một bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn chè, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang CTV

Theo Trung tâm Y tế H.Chợ Mới, vào lúc 23 giờ ngày 4.2, đơn vị tiếp nhận 1 ca bệnh nhập viện tiêu chảy, nôn ói. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận do ăn chè đậu trắng. Sau đó, từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 5.2, Trung tâm Y tế H.Chợ Mới tiếp nhận thêm 34 trường hợp nhập viện với cùng triệu chứng ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, tiêu chảy. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận tất cả đều do ăn chè đậu trắng do bà N.T.A.T (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, H.Chợ Mới) nấu phát miễn phí.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang nắm thông tin vụ ngộ độc và tình hình điều trị các bệnh nhân bị ngộ độc nặng tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang CTV

Đến sáng ngày 6.2 Trung tâm Y tế H.Chợ Mới phối hợp Trạm Y tế xã Long Điền A điều tra vụ ngộ độc. Kết quả điều tra, có 88 người bị ngộ độc do ăn chè của bà T. phát. Trong đó, có 35 trường hợp nặng nhập viện tại H.Chợ Mới điều trị (trong số đó có 4 ca phải chuyển Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang tiếp tục điều trị); riêng 53 trường hợp còn lại bị đau bụng nhẹ, tự mua thuốc uống ở nhà.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, 4 bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị do ngộ độc bị sốc nhiễm trùng nặng, trong đó có 2 bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực.

Trung tâm Y tế H.Chợ Mới thông tin, qua điều tra, bà N.T.A.T cho biết trước đó bà mua 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn và 24 kg đường cát về nấu đem phát miễn phí cho người dân ở gần nhà và người đi đường, nhưng không xác định được số lượng người ăn chè.

Hiện, các ngành chức năng An Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.