An Giang: Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 5.3, Công an H.An Phú (An Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (32 tuổi, ngụ xã Hàm Liêm, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, ngụ xã Sơ Pai, H.K'Bang, Gia Lai) để phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang xử lý 18,6 kg ma túy CACC

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3.3, Công an H.An Phú nhận được tin báo của người dân có một số đối tượng đi trên xe ô tô BS 67A - 112.32 có dấu hiệu khả nghi nên chỉ đạo lực lượng xác minh và báo cáo cho lãnh đạo Công an tỉnh An Giang.

Đinh Thanh Trực (trái) và Thiều Văn Lai đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy CACC

Xác định đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra, truy xét. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô nêu trên lưu thông trên QL91C, đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú nên tiến hành truy đuổi.

Đinh Thanh Trực chỉ nơi bỏ 2 túi xách chứa 18,6 kg ma túy CACC

Phát hiện công an, các đối tượng liền ném 2 túi xách bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh rồi bỏ chạy. Lực lượng công an thu giữ 2 túi này và truy xét nhanh người và phương tiện.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phát hiện có 2 nam thanh niên đi bộ trên QL91C có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Số ma túy tang vật công an tạm giữ CACC

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai tên Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai. Trực khai nhận 2 túi xách chứa 17 bọc ni lông ném xuống đường là ma túy, do Trực và Lai cùng một người bạn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam. Khi cả 3 mang ma túy lên xe ô tô do Trực thuê trước đó để vận chuyển đi nơi khác thì bị công an phát hiện.

Qua giám định sơ bộ, 17 gói ni lông nêu trên chứa ma túy, tổng trọng lượng 18,6 kg. Tối 4.3, Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú ra quyết định tạm giữ hình sự Trực và Lai.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng có liên quan vụ vận chuyển ma túy nêu trên.