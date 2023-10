An Giang: Bắt bị can ghen tuông đánh đập 'vợ hờ' dã man

Sáng 21.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Chợ Mới) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam đánh đập vợ hờ dã man chỉ vì ghen tuông.

Bị can Võ Văn Nam tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo điều tra của Công an H.Chợ Mới, Võ Văn Nam và chị N.M.H. (37 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.

Do nghi ngờ chị H. ngoại tình, chiều 6.10, Nam dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người chị H. làm chị này ngã va vào giá võng dẫn tới bị thương. Sau đó, Nam chở chị H. đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã và được về trong ngày.

Trên đường về nhà, Nam ghé vào nhà dì ruột chơi thì gặp bé V. (9 tuổi, con gái riêng của chị H.) đang được gửi ở đây. Nam tiếp tục nổi cơn ghen tuông, chửi bới rồi lấy móc nhôm treo quần áo đánh liên tiếp vào người chị H. và bé V. gây thương tích cho hai mẹ con.

Chưa hết, khi đưa chị H. và bé V. về đến nhà, Nam tiếp tục dùng móc nhôm (loại dùng treo quần áo) và tay, chân đánh đập chị H.. Chưa hết, Nam còn dùng kéo cắt tóc của chị H. Không chịu nổi hành vi đánh đập của Nam, chị H. dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Thấy con gái và cháu ngoại bị đánh thương tích đầy người, mẹ của chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan công an. Kết quả giám định tỉ lệ thương tích ban đầu của chị H. do Nam gây ra là 16%.

Chị H. bị Võ Văn Nam đánh gây thương tích nặng C.T.V.

Theo lời chị H., qua mai mối, năm 2022, chị quen biết Nam. Sau đó, chị H. gửi con cho mẹ ruột và dọn về nhà Nam ở H.Chợ Mới, sống như vợ chồng với Nam. Thường ngày, chị H. theo Nam đi phụ hồ kiếm tiền. Thỉnh thoảng, chị H. rước con từ Hậu Giang lên An Giang chơi. Gần đây, do nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam thường xuyên đánh đập chị. Trước đó, chị H. đã 2 lần nhập viện vì bị Nam đánh đập, có lần bị gãy xương sườn.