An Giang: Bắt bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người chạy xe ôm

Ngày 30.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ xã Long Điền B, H.Chợ Mới) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Hiếu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Hiếu tìm người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16.3, Hiếu đến H.Cái Bè (Tiền Giang) rồi điện thoại cho ông M. (48 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp, làm nghề chạy xe ôm), yêu cầu điều khiển xe máy BS 66H - 096.67 đến chở Hiếu về H.Chợ Mới với giá thỏa thuận 500.000 đồng.



Sau khi được ông M. chở về đến quán cà phê ở xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, Hiếu mượn điện thoại của ông M. gọi cho bạn nhưng không trả lại điện thoại. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Hiếu tiếp tục mượn xe của ông M. giả vờ chạy về nhà lấy tiền trả cho ông M.

Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Hiếu chạy đến xã Kiến An, H.Chợ Mới bán điện thoại của ông M. được 500.000 đồng rồi tiếp tục đi đến H.Tam Bình (Vĩnh Long) bán luôn xe máy của ông M. cho một cửa hàng xe.

Biết mình bị lừa đảo, ông M. đến công an trình báo. Qua điều tra, Công an H.Chợ Mới phát hiện, bắt giữ được Hiếu khi y đang thực hiện hành vi lừa đảo thêm một nạn nhân ở xã Hòa Bình, H.Chợ Mới.

Theo Công an H.Chợ Mới, Nguyễn Văn Hiếu từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, sau khi ra tù tiếp tục phạm tội.