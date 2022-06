An Giang: Bắt giam 2 bị can thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản học sinh

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Minh Quân (36 tuổi, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) và Lê Văn Vũ (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Cơ quan điều tra Công an H.Chợ Mới, thời gian gần đây, trên địa bàn 2 xã Hòa Bình và Hội An có nhiều học sinh trên đường đi học về để ba lô chứa đồ dùng học tập, tiền, điện thoại… trước giỏ xe thì bị 2 thanh niên lạ mặt ra tay cướp giật.

Qua điều tra, ngày 1.6, lực lượng công an mật phục, bắt giữ Lê Minh Quân và Lê Văn Vũ, là thủ phạm của những vụ cướp giật nêu trên.





Tại cơ quan công an, bước đầu, Quân và Vũ khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của học sinh. Trước khi bị bắt, Quân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Vũ có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện Công an H.Chợ Mới đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cướp giật tài sản của học sinh để xử lý theo quy định.