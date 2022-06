Tây Ninh: Ghen tuông với vợ cũ, mang búa xông vào phòng trọ giết người

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Hùng (30 tuổi, ngụ KP.Hiệp Bình, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản chỉ vì ghen tuông.

Theo hồ sơ của công an, chị T.T.T.T (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, An Giang) là vợ cũ của bị can Đỗ Anh Hùng.





Khoảng 7 giờ 45 ngày 4.6, Hùng phát hiện vợ cũ đang ở trong một nhà trọ thuộc KP.Hiệp Thạnh, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh cùng với anh Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) nên nổi cơn ghen tuông. Hùng dùng búa đập cửa xông vào phòng trọ. Tại đây, Hùng đánh vào đầu anh Hoàng Anh gây thương tích nặng. Công an đã tạm giữ Hùng để điều tra, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hùng về 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản.