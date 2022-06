An Giang: Bắt giam bị can 16 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi quen qua mạng xã hội

Ngày 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam L.T.T (16 tuổi, ngụ TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, T. và em N.T.T.V. (13 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) quen biết nhau và nảy sinh tình cảm yêu thương. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5.2022, cả 2 nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà của một người bạn ở xã Đa Phước và 2 lần quan hệ tình dục.

Đến ngày 10.5, nhận thấy dấu hiệu bất thường, mẹ của V. gặng hỏi thì mới biết em bị xâm hại. Sau đó, gia đình V. làm đơn tố cáo T. đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, T. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.





Hiện vụ việc bị can 16 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi quen qua mạng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.