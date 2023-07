An Giang: Bắt giữ xe tải chở lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu

Ngày 17.7, tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TX.Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi hàng nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải biển số 67H - 012.73 CTV

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 16.7, Tổ công tác liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an TX.Tịnh Biên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Khi đến khu vực khóm Phú Hiệp, P.An Phú, TX.Tịnh Biên, phát hiện xe ô tô tải biển số 67H - 012.73, do tài xế Lý Thanh Hùng (31 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 512 can nước giặt mang nhãn mác nước ngoài, 77 bao quần áo và 3 bao giày dép. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 900 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Làm việc với công an, tài xế khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên từ TP.HCM về TX.Tịnh Biên.

Vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu đang được Công an TX.Tịnh Biên tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.