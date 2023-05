Kiên Giang: Bắt tàu chở hàng hóa không rõ nguồn gốc số lượng lớn

Chiều 11.5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục kiểm đếm nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trên một tàu vận tải vừa bị bắt giữ.

Do số lượng hàng hóa lớn và nhiều chủng loại nên đến 13 giờ cùng ngày, dưới sự giám sát của công an, Viện kiểm sát, quản lý thị trường và chính quyền địa phương, số lượng hàng mới kiểm đếm được 1/2. Theo đó, lực lượng biên phòng tạm xác định có khoảng 300 máy tính, 100 máy điều hòa, 30 xe đạp, 50 máy in, đầu đĩa, hơn 100 bao bánh kẹo… tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9.5, Tổ công tác của Đồn biên phòng Lình Huỳnh (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Khi đến đoạn thuộc ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, H.Hong Đất, phát hiện tàu vận tải số hiệu KG-57905 có nhiều nghi vấn, Tổ công tác tiếp cận để kiểm tra nhưng trên tàu không có người. Tiến hành kiểm tra trên tàu, phát hiện rất nhiều thùng xốp, thùng giấy, bao tải.

Tổ công tác mời người dân và công an viên tại địa bàn con tàu neo đậu chứng kiến để kiểm tra phương tiện và hàng hóa theo quy định. Qua kiểm tra, phát hiện trong bên trong các thùng xốp, thùng giấy chứa rất nhiều máy tính, bánh kẹo, xe đạp, quạt máy, cùng nhiều hàng hóa điện lạnh, điện tử…

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang trực tiếp kiểm tra tàu chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc. THẾ VINH

Do số lượng hàng hóa quá lớn, tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Lình Huỳnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang để đưa phương tiện về Trạm kiểm soát biên phòng Lình Huỳnh xử lý.

Hiện, ngoài việc kiểm đếm nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trên tàu vận tải, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang cũng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.