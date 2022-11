An Giang: Bắt khẩn cấp 12 nghi phạm liên quan vụ giết người, thu giữ 2 khẩu súng

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 nghi phạm có liên quan về hành vi giết người xảy ra vào ngày 12.11 tại khu vực ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang.

Theo điều tra ban đầu, trước đó Nguyễn Ngọc Quyên (36 tuổi, ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) và bạn trai là Bùi Văn Huệ (33 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành) phát sinh mâu thuẫn với Lại Hữu Nghĩa (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Nhuận, H.Châu Thành, cùng thuộc An Giang) vì cho rằng Nghĩa tố cáo Quyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Huệ hẹn gặp Nghĩa tại khu dân cư xã Cần Đăng để giải quyết mâu thuẫn nhưng Nghĩa không đến.

Khoảng 20 giờ ngày 11.11, Võ Văn Tới (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành) và Lại Hữu Nghĩa cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà của Tới. Sau khi nhậu, mọi người ngủ lại nhà Tới.

Rạng sáng 12.11, biết Nghĩa đang ở nhà Tới nên Quyên và Huệ huy động thêm 10 người khác mang nhiều hung khí nguy hiểm như súng, dao tự chế... đi trên 1 xe ô tô và 4 xe mô tô đi đến nhà Tới để trả thù. Khi đến nơi, nhóm của Quyên và Huệ la hét, dùng gạch đá ném vào nhà Tới.





Lúc này, Tới cầm hung khí chạy ra xông vào đánh nhau với nhóm của Quyên và Huệ. Trong lúc hỗn chiến, Tới bị nhóm của Quyên và Huệ dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Quyên và Huệ bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra. Chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an đã truy bắt được các nghi phạm có liên quan, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, 1 khẩu súng bút, 1 khẩu súng ổ xoay và nhiều viên đạn nghi là vũ khí quân dụng.

Vụ giết người hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.