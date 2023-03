An Giang: Biểu dương thiếu tá công an không khoan nhượng với tội phạm

Ngày 19.3, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, biểu dương thiếu tá Nguyễn Thành Thi (cán bộ Công an P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên), người bị chém 12 nhát dao khi đang làm nhiệm vụ vào chiều 17.3.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 3, từ trái qua) biểu dương tinh thần chống tội phạm của thiếu tá Nguyễn Thành Thi (thứ 4, từ trái qua) CACC

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 18 giờ ngày 17.3, trên đường đi công tác về đơn vị, thiếu tá Nguyễn Thành Thi phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí lưu thông trên đường Thoại Ngọc Hầu (thuộc P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) nên bám theo để nắm tình hình, đồng thời gọi điện thoại báo tin cho lãnh đạo đơn vị.



Lúc này, nhóm thanh thiếu niên trên phát hiện và nghi ngờ thiếu tá Thi quay clip nên chặn xe, buộc thiếu tá Thi đưa điện thoại. Thiếu tá Thi không đồng ý liền bị nhóm này dùng dao tự chế tấn công.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn của các đối tượng, thiếu tá Thi dùng nón bảo hiểm chống đỡ và chạy vào nhà dân gần đó. Chưa dừng lại, 2 trong số các đối tượng đuổi theo và chém 12 nhát dao vào lưng thiếu tá Thi. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của thiếu tá Thi đã ổn định.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng đánh giá cao Công an TP.Long Xuyên trong việc kết nối, trao đổi thông tin với công an các xã, phường. Qua đó, chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm là L.T.T. (19 tuổi) và L.V.P (17 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường yêu cầu Công an TP.Long Xuyên đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên gây thương tích cho thiếu tá Thi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 17.3, Lê Tấn Tài (19 tuổi) và L.V.P (17 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) cùng nhóm thanh niên khoảng 10 người tụ tập, bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn (An Giang). Sau khi bàn bạc, cả nhóm mang theo dao tự chế đi trên 7 xe máy tìm nhóm đối thủ. Khi đến đường Thoại Ngọc Hầu, nhóm của Tài phát hiện thiếu tá Nguyễn Thành Thi điều khiển xe máy từ phía sau chạy lên. Nghi ngờ bị quay clip, cả nhóm dừng lại, yêu cầu thiếu tá Thi đưa điện thoại. Sau đó, Tài và P. cầm dao tự chế tấn công khiến thiếu tá Thi bị thương tích.