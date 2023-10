An Giang có hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo động lực cho tỉnh phát triển

Chiều 13.10, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt với 150 doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.



Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp các doanh nhân vào sự phát triển của tỉnh TRẦN NGỌC

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, thủy sản được mùa, được giá nên có mức tăng trưởng cao, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Tổng sản phẩm (GRDP) ước 9 tháng đầu năm 2023 tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt gần 145.000 tỉ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 1.037 triệu USD, tăng hơn 3% so cùng kỳ...

Quang cảnh buổi họp mặt của UBND tỉnh An Giang với các doanh nghiệp TRẦN NGỌC

"Thắng lợi mà An Giang đạt được trong thời gian qua là thắng lợi của lòng dân, sức dân, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân mà cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân là thành tố hết sức quan trọng. Các doanh nhân đã phải nỗ lực vượt qua để có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hơn 7.500 doanh nghiệp và 6.000 đơn vị trực thuộc đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 285.000 tỉ đồng. Khả năng cả năm 2023, tỉnh có 800 - 900 doanh nghiệp thành lập mới. Số doanh nghiệp thành lập tăng cao cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với tỉnh... An Giang luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất, luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp. Các ngành, các cấp chính quyền không ngừng tập trung tháo gỡ những rào cản, rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang" cho các doanh nhân tiêu biểu TRẦN NGỌC

Dịp này, UBND tỉnh An Giang trao huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang" cho 14 doanh nhân có đóng góp tiêu biểu cho tỉnh trong thời gian qua.