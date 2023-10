Quảng Ninh: Doanh nghiệp Nhà nước đóng góp vào ngân sách là chủ yếu

Hôm qua, 12.10, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 (2004 - 2023).



Ngành than tại Quảng Ninh đóng góp chủ yếu vào ngân sách địa phương N.K

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở KHĐT Quảng Ninh cho biết, trong 9 tháng của năm 2023, địa phương có 2.049 đơn vị thành lập mới, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt 16.280 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ 2022.

Ngoài ra, số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường là 2.752 doanh nghiệp, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2022. Đặc biệt, chỉ có 398 doanh nghiệp giải thể, giảm 9,7% so cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt 17.617 tỉ đồng, tăng 12,17% so với cùng kỳ 2022, chiếm 61,86% tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đóng góp là 13.199 tỉ đồng vào ngân sách, tăng 20,4% so với cùng 2022; doanh nghiệp FDI đóng góp 1.128 tỉ đồng vào ngân sách, giảm 12,4% so với cùng kỳ 2022; doanh nghiệp tư nhân đóng góp là 3.290 tỉ đồng vào ngân sách, giảm 5,7% so với cùng kỳ 2022.

Ngành than chiếm tỷ trọng lớn trong số thu nội địa của Quảng Ninh N.K

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương này ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong những giai đoạn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19…

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, sự đóng góp của các doanh nghiệp được thể hiện qua các con số biết nói khi địa phương này giữ vững được tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 2 con số từ năm 2017 đến nay, GRDP 9 tháng đạt gần 10%, tạo nền tảng vững chắc phấn đấu cả năm 2023 đạt trên 10%.

"Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 41.178 tỉ đồng, tăng 5% cùng kỳ, nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm 9 tháng ước đạt 19.300 người, bằng 96,85% kế hoạch cả năm, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022; hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 - 2025. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI và các chỉ số phản ánh chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ...", ông Nguyễn Xuân Ký cho biết.