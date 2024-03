An Giang: Cường 'cát' lãnh án 3 năm tù về tội rửa tiền

Sau thời gian nghị án, chiều ngày 26.3 TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, thường gọi Cường "cát", ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) 3 năm tù về các tội trốn thuế và rửa tiền.

Bị cáo Ngô Phú Cường nghe tuyên án TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến 2017, Cường thành lập các công ty gồm: Công ty Phú Cường, MTV Cường Cát, MTV Sông Thoại, MTV Ngô Phú Cường và Chi nhánh Công ty Ngô Phú Cường do Cường trực tiếp điều hành hoạt động để mua bán cát.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp tại An Giang, ĐBSCL và TP.HCM, thanh toán tiền thông qua 2 số tài khoản ngân hàng do Cường và con gái Cường đứng tên, với tổng số tiền bán cát trên 84,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc giao dịch mua bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh An Giang tìm người mua diện tích đất 2.999,6m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ.

Cường đã liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty thế chấp đất để thỏa thuận mua đất với giá 30,1 tỉ đồng. Ngày 26.7.2017, sau khi nhận được 11 tỉ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản để trả tiền cát, Cường đã trích chuyển 8 tỉ đồng cho ngân hàng để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi trả xong tiền chuyển nhượng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, số tiền 8 tỉ đồng mà Cường chuyển trả ngân hàng tiền mua đất có nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng, việc dùng tiền này để mua đất là hành vi rửa tiền.

Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị xử phạt Ngô Phú Cường mức án từ 7-11 năm tù cho 2 tội trốn thuế và rửa tiền.

Kết thúc phiên tòa TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cường số tiền 4,5 tỉ đồng về tội trốn thuế và 3 năm tù về tội rửa tiền, phạt Cường bổ sung hành vi rửa tiền 100 triệu đồng. Đồng thời, truy thu số tiền hơn 8,2 tỉ đồng Cường trốn thuế sung vào ngân sách Nhà nước.