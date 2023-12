'Trùm buôn lậu' Mười Tường bị phạt 19 năm tù tội trốn thuế và rửa tiền

Chiều 18.12, sau nhiều ngày nghị án, phiên tòa sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) 13 năm tù về tội rửa tiền, 6 năm tù về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 19 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) bị tuyên phạt 11 năm tù; Nguyễn Văn Sang (53 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) 10 năm tù về tội rửa tiền.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Võ ( theo thứ tự từ trái qua phải)

Ngoài ra, HĐXX TAND tỉnh An Giang phạt bổ sung đối với Hạnh, Võ, Sang, mỗi bị cáo 100 triệu đồng và nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, năm 2009 - 2020, Hạnh thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn và 2 hộ kinh doanh do Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ, các hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.

Từ năm 2010 - 2020, Hạnh, thông qua Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh mua bán đường, nhưng không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế tổng số tiền hơn 755 tỉ đồng.

Trong vụ án, Hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của Võ, Sang (là 2 cựu cán bộ công an thuộc Công an tỉnh An Giang) nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Cụ thể, Hạnh chuyển cho Võ hơn 3 tỉ đồng để Võ nuôi cá, gửi tiết kiệm và chuyển vào tài khoản của Sang gần 1,4 tỉ đồng để Sang làm từ thiện. Hành vi của Võ, Sang phạm tội rửa tiền.

Trước đó, sau thời gian mở phiên tòa sơ thẩm lần 1, TAND tỉnh An Giang trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra bổ sung vụ án. Đến ngày 14.12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, xét xử lại vụ án Mười Tường trốn thuế và rửa tiền.