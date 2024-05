An Giang: Đánh chết chú ruột, lãnh 12 năm tù về tội giết người

Ngày 28.5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chau Rách Tà Na (31 tuổi, ở xã An Cư, TX.Tịnh Biên, An Giang) 12 năm tù về tội giết người. Trong phút nóng giận Na đã dùng cây đánh chết chú ruột của mình.

Chau Rách Tà Na tại cơ quan công an sau khi xảy ra vụ án TIẾN TẦM

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 29.12.2023, sau khi uống rượu, Na về nhà tại ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX.Tịnh Biên thì bị ông C.T.N (51 tuổi, chú ruột của Na) la rầy, khuyên ngăn Na về việc uống rượu. Bực tức, Na dùng chân đá vào cửa nhà và tiếp tục bị ông N. la rầy. Không kiềm chế được cơn giận, Na lấy thùng nhựa đánh 1 cái vào vùng đầu của ông N.

Chau Rách Tà Na tại phiên tòa TIẾN TẦM

Bị đánh, ông N. lấy 1 đoạn cây gỗ đánh 2 cái vào vùng hông trái của Na. Sau đó, Na giật lấy khúc cây đánh 1 cái vào vùng đầu làm cho ông N. té xuống nền đất bất tỉnh, vài giờ sau ông N. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Na đã trốn đến H.Tri Tôn (An Giang) và bị bắt vào chiều 30.12.2023. Đến ngày 2.1, Na bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.