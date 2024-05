Được đình chỉ điều tra lần 2, giám đốc doanh nghiệp vẫn khiếu nại

Ngoài ra, ông Hải còn gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Đồng thời, ông đề nghị cơ quan này ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 230 bộ luật Tố tụng hình sự (do đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm).