An Giang: Đột nhập nhà dân trộm cặp đôn gốm sứ hình voi

Chiều 6.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Huy (32 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5.11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên tiếp nhận tin báo của bà N.T.C (61 tuổi, ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà bà lấy trộm 1 cặp đôn gốm sứ hình voi, trị giá khoảng 5 triệu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên phối hợp công an các phường Mỹ Bình, Mỹ Long triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an xác định Lê Thanh Huy là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm rõ.





Tại cơ quan công an, Huy khai nhận khoảng 1 giờ ngày 5.11, Huy cùng Lý (sống lang thang) rủ nhau trèo rào, đột nhập vào nhà trộm cặp đôn gốm sứ hình voi của bà C., nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, công an đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Hiện, Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, truy tìm nghi phạm Lý để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định.