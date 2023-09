An Giang: Khẩn trương xử lý sự cố rò rỉ hơn 2,8 tấn a xít ra ngoài

Chiều 27.9, ông Võ Trung Cang, Phó trưởng phòng TN-MT H.Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, huyện đang tích cực phối hợp các sở, ngành tỉnh An Giang xử lý khắc phục sự cố rò rỉ hơn 2,8 tấn a xít sunfuric (H 2 SO 4 ) xảy ra tại Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam (gọi tắt là Công ty JIC Việt Nam) tại Cụm công nghiệp Tân Trung, H.Phú Tân.

Công ty JIC Việt Nam tại Cụm công nghiệp Tân Trung nơi xảy ra sự cố rò rỉ 2,8 tấn a xít H₂SO₄ ra ngoài

TRẦN NGỌC

Theo ông Cang, ngày 15.9, Phòng TN-MT H.Phú Tân nhận báo cáo của Công ty JIC Việt Nam về việc bồn chứa khoảng 3 tấn a xít H 2 SO 4 của công ty bị rò rỉ khiến a xít chảy ra bên ngoài. Công ty này đã đề nghị Phòng TN-MT huyện xem xét hướng dẫn công ty cách xử lý để tránh ảnh hưởng môi trường. Phòng TN-MT H.Phú Tân đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo H.Phú Tân và các sở, ngành chuyên môn tỉnh An Giang để hỗ trợ, xử lý sự cố trên.

Ngay sau đó, Sở TN-MT tỉnh An Giang, UBND H.Phú Tân, Sở Công thương tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang đã đến khảo sát hiện trường, khắc phục sự cố. Qua kiểm tra, ngành chức năng ghi nhận có khoảng hơn 2,8 tấn a xít H 2 SO 4 đã bị thoát ra bên ngoài, có khoảng 500 kg a xít chứa trong thùng nhựa được thu hồi.

Nguyên nhân sự cố rò rỉ a xít được xác định do đường ống dùng để kiểm tra a xít trong bồn chứa bị rạn nứt. Van bên ngoài của bể chứa a xít đang trong trạng thái mở nên a xít tràn vào khu vực bể xử lý nước thải dự phòng.

Ngành chức năng tỉnh An Giang khảo sát hiện trường rò rỉ a xít H₂SO₄ của Công ty JIC Việt Nam tại Cụm công nghiệp Tân Trung, H.Phú Tân

CTV

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty JIC Việt Nam đã sử dụng vôi để trung hòa a xít; phần nước trong được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý; lượng cặn thu gom tập kết để trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại để tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện các cơ quan chức năng cũng đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao cho Sở TN-MT tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho Công ty JIC Việt Nam biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình khắc phục sự cố cũng như làm sạch, khôi phục lại tình trạng ban đầu của môi trường khu vực xảy ra sự cố, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt, đất (nếu có) do sự cố rò rỉ hóa chất gây ra.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Công ty JIC Việt Nam kiểm tra, thay thế các đường ống dẫn hóa chất để đảm bảo an toàn theo quy định; xây dựng đê bao, hàng rào mái che khu vực chứa hóa chất; gia cố nền đảm bảo chống thấm, rò rỉ hóa chất; bể chứa khu vực bồn chứa hóa chất phải đảm bảo sức chứa lớn hơn tổng lượng hóa chất tồn chứa trong 2 bồn chứa a xít. Thời hạn thực hiện chậm nhất đến hết ngày 10.10.2023.