An Giang: Phó ban Tuyên giáo giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 22.9, ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang và bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo nguyện vọng.

Đồng thời, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc điều động ông Lâm Thành Sĩ, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đến nhận nhiệm vụ tại LĐLĐ tỉnh và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Lê Văn Nưng (bìa phải) cùng bà Trần Thị Thanh Hương tại buổi trao quyết định cho ông Lâm Thành Sĩ (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Thiện Phú CTV

Tại lễ trao quyết định, ông Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương những cống hiến của ông Nguyễn Thiện Phú cho LĐLĐ tỉnh An Giang trong thời gian qua với nhiều kết quả tốt.



Ông Lê Văn Nưng cho biết, ông Lâm Thành Sĩ là cán bộ trẻ của tỉnh, được đào tạo bài bản, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bí thư Tỉnh đoàn, rồi Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Do đó, ông Sĩ rất xứng đáng giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh để cơ cấu chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp tới.

Ông Lâm Thành Sĩ cám ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tin tưởng điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh. Trên cương vị mới, ông Sĩ hứa sẽ đoàn kết, gắn bó cùng tập thể, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI.