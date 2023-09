Công an TP.HCM điều động đại tá Trần Văn Hiếu làm Trưởng công an TP.Thủ Đức

Ngày 20.9, Công an TP.HCM có quyết định điều động đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng CSGT đường thủy (Công an TP.HCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an TP.Thủ Đức.

Đại tá Trần Văn Hiếu tại cuộc họp báo thông tin về các sai phạm đăng kiểm xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành NGUYỄN ANH

Đại tá Trần Văn Hiếu, 51 tuổi, quê quán Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; từng giữ chức vụ Trưởng công an Q.2. Ngày 8.1.2021, đại tá Trần Văn Hiếu giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM.

Đến tháng 4.2023, đại tá Hiếu giữ chức Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC08B) Công an TP.HCM. Mới đây, Phòng CSGT đường thủy sáp nhập với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành Phòng CSGT.

Tại Công an TP.Thủ Đức, đại tá Trần Văn Hiếu thay vị trí công tác của thượng tá Nguyễn Đình Dương. Theo đó, thượng tá Nguyễn Đình Dương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.HCM từ tháng 8.2023.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM, đại tá Trần Văn Hiếu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chỉ đạo triệt phá một số vụ án sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm, triệt phá các vụ án liên quan tín dụng đen; chỉ đạo truy bắt tử tù trốn khỏi trại giam Chí Hòa khi đang mắc Covid-19 Nguyễn Kim An (27 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận)...