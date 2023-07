An Giang: Khởi tố bị can vận chuyển trái phép hơn 7.000 USD

Ngày 27.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng (53 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.



Nguyễn Văn Trọng bị khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển hơn 7.000 USD trái phép qua biên giới CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 8.7, tổ công tác thuộc Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL91. Khi đến đoạn thuộc P.Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên, phát hiện Nguyễn Văn Trọng hoàn tất thủ tục nhập cảnh và chạy xe máy BS 67 - N1 484.50 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra, nhưng Trọng bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo và buộc Trọng dừng xe. Qua kiểm tra, phát hiện trên người Trọng có 7.011 USD. Trọng khai nhận số USD này là tiền tích lũy được trong quá trình làm ăn tại Campuchia, nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam không khai báo với cơ quan chức năng.

Đến ngày 12.7, kết quả giám định 7.011 USD tang vật là tiền thật. Sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đồng thời, bàn giao Trọng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an TX.Tịnh Biên điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố bị can đối với Trọng để xử lý về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.